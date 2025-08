Desobedecer, pero insistir en la justicia

A estas alturas de la historia, no hay espacio para los eufemismos. Lo que impera en Venezuela no es solo una dictadura; es una mafia enquistada en el poder. Y como toda mafia, no entiende de elecciones, de legalidad ni de límites éticos. Por eso, cuando en 2018 me tocó mirar a los ojos al entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y advertirle que el “Cartel de los Soles” era una amenaza real para todo el hemisferio, lo hice con plena conciencia de lo que estaba diciendo. Y el tiempo, por doloroso que sea, nos ha dado la razón.

Hoy, esa red criminal ha liquidado toda legitimidad del Estado. Controla nuestras fronteras, nuestras instituciones, nuestros cuerpos policiales. Se disfraza de gobierno, pero opera como cartel. Trafica droga, blanquea capitales, pacta con grupos terroristas. Y aun así, por la necesidad que tiene de maquillar sus crímenes, sigue apelando a simulacros electorales. Pero el pueblo venezolano no es ingenuo. Ya demostró con su enérgica desobediencia civil su voluntad en las urnas. Y no está dispuesto a repetir un engaño.

El 28 de julio de 2024, millones de venezolanos votamos con fe, con esperanza, con el corazón puesto en una salida democrática. Elegimos a Edmundo González como Presidente. Elegimos dignidad. Pero lo que recibimos a cambio fue burla, persecución y silencio cómplice. Por eso, ante “la feria de fraudes” de 2025, la respuesta ha sido otra: abstenerse no ha sido rendirse, ha sido resistir. Negarnos a participar en la mentira, para defender la verdad ya expresada. No prestarse al juego del verdugo es también una forma de proteger el voto.

Lo que hemos vivido esta semana en la Corte Penal Internacional confirma aún más el carácter criminal del poder que enfrentamos. La Sala de Apelaciones ha ordenado al fiscal Karim Khan apartarse del caso Venezuela por un evidente conflicto de intereses. No es un detalle técnico, es una señal de alarma. Tal como advertí en una carta enviada en 2023, el régimen ha utilizado su Ministerio Público para simular justicia, mientras encubre a los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad. Hoy, la CPI reconoce que hay razones para dudar de la imparcialidad del fiscal que debía investigar esos crímenes. Y eso, aunque cause retrasos, es también una victoria de las víctimas que no nos hemos callado.

Yo he aprendido en carne propia lo que significa desobedecer. Y por eso valoro tanto lo que el pueblo venezolano está haciendo. Cada gesto de rechazo, cada día de aguante, cada acto de conciencia es una forma de lucha. Nos quieren dividir, nos quieren resignados y postrados. Pero no han podido. Y no van a poder.

Esta semana, además, me detengo a reflexionar sobre el significado profundo del Premio Sájarov, ahora que María Corina Machado y Edmundo González han sido reconocidos con esa distinción por la Libertad de Conciencia. Ese mismo galardón lo recibí en 2017, junto a valientes compañeros de lucha, y sé bien lo que representa. No es un premio por lo ya alcanzado, sino por lo que aún debemos conquistar. No es una medalla para exhibir, sino una campana que llama a despertar. ¡Un mandato!

A quienes me leen hoy, les quiero decir esto: no nos acostumbremos al horror. No permitamos que el cinismo nos gane. Llamemos a las cosas por su nombre. Esto que nos oprime no es un gobierno, es una mafia. Y a las mafias no se les enfrenta con diplomacia, sino con la verdad, con firmeza y con inquebrantable unidad.

Los invito a leer los textos de esta semana. En ellos está el testimonio de una lucha que no cesa. Y también una certeza: Venezuela tiene un pueblo que no se rinde. Y ese pueblo, tarde o temprano, será libre.