jueves 25  de  junio 2026
ANÁLISIS

Día del Abogado Venezolano

En cuanto a los nuevos ingresados, más o menos lo mismo, aunque en dirección inversa: Investidos en funciones tan sensibles para la colectividad, sin adiestramiento, concurso, revisión de antecedentes criminales, ni examen de credenciales, sino a puro dedo

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR JESÚS ESTACIO
Por OMAR JESÚS ESTACIO

Escribimos estas líneas, el 23 del corriente mes de junio, efeméride del natalicio del primer presidente de Venezuela y también colega, José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, instituido en “Día Nacional del Abogado Venezolano”, por Decreto del Ejecutivo Nacional, dictado en 1972 a solicitud de la Federación que agrupa a nuestros colegios o barras estadales.

Días atrás, el llamado gobierno de la transición comenzó una operación masiva de depuración —o de impuro maquillaje— de nuestro postrado sistema de justicia. Las destituciones y los reemplazos de jueces inferiores fueron realizados como es práctica erigida en nuestro país a lo largo de los nefastos 27 años en curso: A los removidos no se les sometió a procedimiento disciplinario alguno: “¡Usted, ´ta botao. Y punto!” Esa fue la única explicación que recibieron.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
RESPALDO

Trump ordena ayuda a Venezuela tras terremotos que dejan al menos 160 muertos
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
NATURALEZA

¿Qué es el doblete sísmico? Un fenómeno poco habitual que vivió Venezuela

En cuanto a los nuevos ingresados, más o menos lo mismo, aunque en dirección inversa: Investidos en funciones tan sensibles para la colectividad, sin adiestramiento, concurso, revisión de antecedentes criminales, ni examen de credenciales, sino a puro dedo.

Desde tiempos en que el llamado “Diputado Louis Vuitton” metió sus narices en el Ministerio de Interior y Justicia, aparte de la consigna “A los roboLucionarios con la razón y sin ella” la única directriz que han venido recibiendo de sus jefezotes los nuevos operadores de justicia, los registradores y notarios, ha sido: “Usted verá, cómo y a quién se los quita, pero los viernes en la tarde, me trae cinco mil dólares en efectivo”. Saque la calculadora, señora lectora, señor lector, para que multiplique tal coima por el número de funcionarios obligados a pagarla.

Mientras tanto, el fementido Gobierno de la Transición Democrática de Venezuela, avanza con la fraudulenta ampliación del número de integrantes del inefable Tribunal Supremo de Justicia o TSJ. Da igual que sean 15, 30 o mil altos magistrados del TSJ si quien los elige, es la misma pandilla de diputados que conforman la mayoría oficialista de la ilegítima Asamblea Nacional.

“¡Nada qué celebrar para los abogados este 23 de junio!” se quejaba muy amargamente un distinguido miembro de nuestro gremio ante el quiebre en el país del Imperio de la Ley y del Estado de Derecho. No hay informe de la Misión Independiente de los Hechos Sobre Venezuela de la ONU, de la Relatoría correspondiente de ese mismo ente multilateral; de las facultades de Derecho, de los colegios o barras que nos agrupan, que dictaminen lo contrario.

No obstante, prevalece en el corpus abogadil compatriota, el paradigma del profesional, tenaz, estudioso, combativo, respondón y de muy malas pulgas; dispuesto a arriesgar la vida y la libertad porque el ejercicio de nuestra digna profesión se encuentra criminalizado; que en medio de la depauperación de los servicios tribunalicios; de su politización; de la chabolización de las salas de audiencias desde las cuales se despacha de manera precaria, no ceje en su labor de demandar justicia.

—Pese a tales adversidades, con una lágrima –una sola, aunque sea— que logre evitarle a la madre, a la esposa, al hijo de un preso, me daré por bien servido…—declaraba meses atrás uno de los tantos caballeros templarios de nuestra defensa letrada.

Motivo más que suficiente, para volver a festejar el próximo 23 de junio.

@omarestacio

Temas
Te puede interesar

Plazas, avenidas y autos se convierten en dormitorios tras terremotos en Venezuela

Más de 160 muertos y miles de desaparecidos es el saldo preliminar tras terremotos en Venezuela

Declaran el estado de emergencia en Venezuela tras dos fuertes terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
URGENTE

Terremotos de gran escala sacuden el centro de Venezuela: reportan heridos y derrumbes

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

El presidente Donald J. Trump en una foto en la escalerilla del Air Force One.
CASA BLANCA

Trump rechaza firmar ley de vivienda hasta que se apruebe proyecto de ley SAVE

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.  
ALERTA

EEUU emite aviso de tsunami para parte del Caribe tras terremoto en Venezuela

Te puede interesar

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
NATURALEZA

¿Qué es el doblete sísmico? Un fenómeno poco habitual que vivió Venezuela

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos
EMERGENCIA

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente. 
CATÁSTROFE

EEUU y países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos

La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.
SINIESTRO

María Corina Machado pide unidad y fortaleza tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela