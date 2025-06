Educar: Camino a la libertad

“No sabemos lo que necesitamos porque no sabemos lo que queremos”. Fernando Savater

Urge clarificarnos sobre lo que verdaderamente queremos: una libertad plena. No puede haber libertad donde reina la miseria, y una de sus expresiones más evidentes es la ignorancia. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, decía El Libertador Simón Bolívar; y Dostoievsky señalaba que en la miseria no hay, ni ha habido nunca quien conserve intactos la nobleza de sus sentimientos.

La miseria no sólo la provoca la carencia de bienes materiales indispensables para la vida, hay una carencia mayor, que es la de principios y valores que nos orienten en la vida, es la miseria espiritual, la miseria entronizada en el alma. Por eso hay que insistir en educar para la libertad, educar para vivir en democracia. Enseñar a discutir, formar ciudadanos demócratas inconformes, pero, conforme a lo que los valores democráticos establecen. Despertar la inquietud por el destino personal apegado a los valores individuales, sin desconocer las exigencias armonizadoras con los valores sociales, entre los cuales, los democráticos son esenciales. Dicho en palabras de Savater: “buscar en común una verdad que no tenga dueño y que procure no hacer esclavos.”

La libertad es consustancial a la democracia. Los tiranos buscan idiotizar a los pueblos, sumergirlos en la ignorancia, hacerlos sumisos a una propaganda dogmática y al culto a los semidioses analfabetos, pero audaces. Aquellos que mezclan las escrituras celestiales con los afanes materialistas y con los ideales de nuestros libertadores. Aquellos que hablan con rimbombancia para los ignorantes sin culpa y los miserables con intelecto, pero sin honor.

Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para enfrentar y sobreponerse a un modelo ideológico y político que exige un pensamiento único. Un esfuerzo por devolver a la democracia sus valores fundamentales. Una democracia que se sustente en la libertad plena de la persona humana. Una democracia incluso como la manifestada por Javier Biardeau, simpatizante del proceso, donde “las contradicciones entre los intereses existentes en la sociedad deben poder ser expresadas por una prensa independiente, sin censura ni restricciones de opinión y por una pluralidad de formas de delegación y representación. . “ “donde la autonomía de la forma y de la norma jurídica debe garantizar que el derecho no se reduce a la arbitrariedad perennizada de la fuerza de la razón de Estado.”

Andrés Oppenheimer argumenta que mejorar sustancialmente la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no son tareas imposibles, sólo que los países latinoamericanos están demasiado inmersos en una revisión constante de su historia, que los distrae de lo que debería ser su prioridad: mejorar su sistema educativo. El desarrollo científico nos demuestra hoy en día que no hay una “independencia” determinante de uno u otro hemisferio cerebral. Las neurociencias afirman que la imaginación está en los dos hemisferios, lo mismo que la atención, la concentración, la memoria y la intuición y que ambos pueden entrenarse.

La ciencia ha podido escanear el cerebro mientras piensa. Un cable de fibras neuronales permite que trabajen en equipo. Hoy la inteligencia se perfecciona con la tecnología y el poder del hombre está ligado a la lectura. La neuro imaginación es el camino para poner en juego la capacidad que tiene el cerebro de auto formatearse con la educación y la experiencia. La educación en valores permite la formación de ciudadanos libres, de ciudadanos aptos para vivir en democracia. Estos elementos obligan a un cambio sustancial de nuestra educación, sólo falta el impulso de nuestra conciencia para llegar victoriosos a ese día. Y como dijera Savater, “quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación”. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón*

*Director de VenAmérica

FUENTE: Redacción