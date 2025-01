VenAmérica le escribe al presidente de EEUU sobre situación venezolana

The Honorable Donald Trump, President of the United States. Estimado Señor Presidente, al saludarle cordialmente, le escribimos en nombre de VenAmérica, Venezolanos y Americanos, Corp., una corporación americana sin fines de lucro, registrada en el Estado de La Florida, para felicitarle por su triunfo y reciente toma de posesión como Presidente de los Estados Unidos. Un momento histórico que marca el comienzo de un nuevo capítulo lleno de retos y oportunidades para todos los amantes de la libertad, la democracia y la paz.