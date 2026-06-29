lunes 29  de  junio 2026
SUCESOS

Cubana entre las víctimas y varios desaparecidos tras los terremotos en Venezuela; el MINREX aún no lo confirma

La fallecida, una niña de 15 años, se llamaba Vanessa Martínez y su cuerpo fue hallado el sábado, informó su madre, Rosalía Rodríguez

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.&nbsp;

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 

FEDERICO PARRA / EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos una cubana se encuentra entre los 1.430 muertos que dejan hasta el momento los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron Venezuela el miércoles 24 de junio, y casi 20 nacionales de la Isla no han sido localizados.

Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba dice que no existen "reportes oficiales" de cubanos desaparecidos como resultado de los siniestros, reseña el portal web Diario de Cuba

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La fallecida, una niña de 15 años, se llamaba Vanessa Martínez y su cuerpo fue hallado el sábado, informó su madre, Rosalía Rodríguez, al medio estadounidense Martí Noticias.

"Estoy devastada", dijo la mujer, residente en Melena del Sur, provincia de Mayabeque.

Según la información recabada por el medio estadounidense, Vanessa Martínez había llegado a la nación sudamericana hacía dos años, tras ser reclamada por su padre, un médico cubano llamado Norlay Martínez, quien decidió permanecer allí al finalizar una de las llamadas "misiones" de La Habana.

Cuando se produjo lo que la prensa local describe como "doblete sísmico", el doctor se unió a una brigada de vecinos para localizar a sobrevivientes entre los escombros.

El propio sábado, una cubana residente en Miami y natural del mismo municipio, llamada Maryerit Arcia del Rey, informó en Facebook sobre la creación de una red de apoyo para "ayudar con el traslado hacia Cuba" del cuerpo de la menor.

En su publicación, la usuaria reportó el fallecimiento de una joven llamada Ivanna Moreno y la desaparición de un niño llamado Dayan Martínez. Este último sería el hermano de Vanessa, según una publicación del periodista Cuscó Tarradell, quien compartió en su página de Facebook un listado con los nombres, edades y profesiones de cubanos reportados como desaparecidos, así como los lugares en los que fueron vistos por última vez.

Entre los 19 nombres de ciudadanos de Cuba que aún no han sido localizados, Tarradell destacó el caso de la doctora Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez, natural de Matanzas, quien está desaparecida junto a su esposo, Juan Leca, de Venezuela, y el hijo de ambos, Sebastián Leca, de nacionalidad cubano-venezolana.

El periodista exiliado Yosmany Mayeta había alertado sobre la desaparición de la cubana graduada de Medicina General Integral, un día antes.

El sábado, mientras transcendía en las redes sociales el fallecimiento de la adolescente Vanessa Martínez, así como las desapariciones de otros cubanos, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX, Ana Teresita González Fraga, afirmó que no existían hasta el momento "reportes oficiales de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos tras los recientes terremotos en Venezuela".

FUENTE: Diario de Cuba

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