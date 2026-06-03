El camino de una estudiante hacia el liderazgo y el servicio

Mi nombre es Franteria-Dantus Cooper y soy una orgullosa estudiante de último año de la escuela secundaria Miami Norland Senior High School. Voy a graduarme primera de mi clase, con un GPA ponderado de 5.0 y, además, ya obtuve un título de Asociado en Artes de Miami Dade College.

La escuela Miami Norland y las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County Public Schools, M-DCPS) me impulsaron a aspirar a la excelencia al más alto nivel. Gracias a cursos académicos rigurosos y a las oportunidades que ofrece el programa de matriculación dual, superé mis propias expectativas y descubrí lo que realmente soy capaz. Mis maestros y mentores no solo me enseñaron; creyeron en mí y me exigieron estándares que me ayudaron a crecer.

Más allá del aspecto académico, me apasionan el liderazgo, el servicio comunitario, la danza, el teatro y el apoyo a los demás a través de la mentoría y la defensa de causas importantes. Mi fe, resiliencia y compromiso con la excelencia continúan moldeando quién soy y el impacto que espero generar en mi comunidad.

Fundé Still Here: The Truth Project, una iniciativa de salud mental para jóvenes, enfocada en empoderar a niños y adolescentes mediante la educación, la mentoría y conversaciones sobre bienestar emocional. Gracias a esta labor encontré mi voz. Aprendí que el liderazgo no consiste únicamente en ser visto, sino en estar presente para los demás y crear espacios donde puedan ser escuchados.

También sirvo a mi comunidad participando en campañas de donación de alimentos, entregas de juguetes y mentoría estudiantil como instructora juvenil del campamento de verano F.O.C.A.L., un programa extracurricular de verano completamente gratuito en Miami.

Durante mi último año de secundaria, tomé muy en serio el arte de hablar en público. Formar parte de Viking Freedom Writers, bajo el liderazgo de la Dra. Precious Symonette, me ayudó a convertirme en una oradora segura y efectiva. Presenté mi obra original, “I Am the Light” (Soy la luz), en diversos eventos y competencias, obteniendo el tercer lugar en el Concurso de Oratoria Theodore Gibson.

Escribir y actuar me permiten expresarme, conectar con otras personas y salir de mi zona de confort. Gracias a la orientación de docentes como la Dra. Symonette y la Sra. Butler, aprendí disciplina, confianza y el poder de mi propia voz.

Una de las lecciones más importantes que aprendí en la secundaria fue no permitir que las personas confundieran mi amabilidad con debilidad. Tuve que aprender a mantenerme firme en quien soy, establecer límites y conservar la confianza en mí misma incluso ante la presión o los malentendidos.

La preparatoria me desafió de maneras que fortalecieron tanto mi carácter como mi fe. A través de cada responsabilidad, cargo de liderazgo y obstáculo, encontré mi identidad en Cristo. Mi fe se convirtió en mi fundamento. Me mantuvo centrada, enfocada y resiliente. Me enseñó a liderar con gracia sin dejar de ser firme en mis valores.

He participado activamente en actividades académicas, liderazgo, deportes, artes y servicio comunitario. Formo parte de Viking Dance Theater a través del programa avanzado de danza Magnet, del equipo Varsity de porristas, del equipo de atletismo como lanzadora de jabalina y del ensamble vocal Vikings in Harmony.

He desempeñado funciones como administradora de redes sociales, vicecapitana y actualmente capitana del equipo Varsity de porristas, además de ocupar puestos de liderazgo en múltiples sociedades de honor y organizaciones estudiantiles.

Gracias a estas experiencias aprendí a liderar bajo presión, administrar mi tiempo y mantenerme comprometida con mis metas. Haber sido elegida Miss Freshman, Miss Sophomore y ahora Miss Miami Norland me permitió desarrollar mayor confianza mientras representaba a mi escuela con orgullo. Más importante aún, me enseñó el valor del servicio, la mentoría y el uso de mi plataforma para inspirar y apoyar a otros.

Mi experiencia en Norland, donde no solo recibí una educación académica de calidad, sino que también fui guiada y me desarrollé como estudiante y defensora de mi comunidad, es otra de las razones por las que las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade son su mejor opción.

Después de graduarme, voy a asistir a Howard University a estudiar enfermería como preparación para una futura carrera en medicina. Mi meta a largo plazo es convertirme en médico y abogar por las comunidades con acceso limitado a servicios de salud, especialmente aquellas afectadas por desigualdades en la atención médica. Espero combinar el cuidado de la salud con mi pasión por las artes teatrales para contribuir tanto al bienestar físico como emocional de los pacientes. En el futuro también planeo continuar expandiendo Still Here: The Truth Project para que más jóvenes tengan acceso a educación sobre salud mental, mentoría y apoyo emocional. A través de mi educación, liderazgo y servicio, espero inspirar a otros a ir tras sus metas con confianza, resiliencia y propósito.

Cada experiencia que he vivido me ha convertido en una persona más compasiva, resiliente y guiada por un propósito. Estoy dejando la preparatoria no solo lista para la universidad, sino también para marcar una diferencia en el mundo.