El "Columbus Day" y su significado

Hace cinco años, el 10/06/2020, fue derribada por los Antifas la estatua de Colón situada en el MN Capitolio ante la indiferencia y miopía de los políticos, fue una gesta de violencia inserta en la estrategia de la deconstrucción de la historia de Occidente. El 09/10/2025, el presidente Trump mediante el decreto “Columbus Day”, ordenó restaurarla y colocarla de nuevo en el pedestal donde se erigió en 1931. El 12 de octubre es una fecha conmemorativa que se celebra en muchos países del mundo, especialmente en el ámbito hispano, por estar asociada con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, símbolo del encuentro entre dos mundos y del inicio de la implantación de las instituciones y de la cultura española en América. En Estados Unidos será, de ahora en adelante, el “Columbus Day” en defensa de los valores occidentales.

Conviene reflexionar sobre la decisión de Trump, debido a que no es un simple gesto político gratuito. Veamos. La destrucción o la degradación de las estatuas, los rostros de mármol desfigurados a martillazos o las figuras en bronce manchadas de pintura que hemos presenciado en muchas ciudades de Europa y América, son para el historiador Stéphane Ratti una expresión del damnatio memoriae, una manera de maldecir, condenar o destruir la memoria y herir profundamente el sentimiento histórico de la sociedad. En Venezuela, el chavismo lo declaró el 12-O como “Día de la Resistencia Indígena”, reivindicando la lucha de los pueblos originarios frente a la conquista española, por eso Chávez ordenó derribar y decapitar la estatua de Colón en Caracas. Esta escalada de vandalismo contra el patrimonio cultural no es espontánea, obedece a una estrategia contra las sociedades democráticas occidentales nacida de la unión de las organizaciones de extrema izquierda internacional orquestadas con el islam integrista. En esa turbia marea antidemocrática y antioccidental se encuentran decenas de organizaciones subversivas que pululan impunemente en llos países democráticos occidentales, entre ellas destaca Action Antifasciste, conocida como Antifa.

En su Breve historia de Antifa, Soeren Kern (Gatestone Institute, 21.06.2020), Antifa puede ser descrito como un movimiento insurgente transnacional que pretende, con extrema violencia, subvertir la democracia liberal a fin de reemplazar el capitalismo global por el comunismo. Antifa está, de hecho, altamente conectada con movimientos islámicos y bien financiada, con una presencia global. Cuenta con una estructura organizativa horizontal, con decenas y posiblemente centenares de grupos en diferentes países y con diferentes nombres.

Los orígenes ideológicos de Antifa pueden rastrearse hasta la Unión Soviética. En la década de 1920, la Internacional Comunista (Comintern) desarrolló el denominado frente táctico unido para "unificar las masas trabajadoras por medio de la organización y la agitación (...) a escala internacional y en cada país" contra el "capitalismo" y el "fascismo", dos términos que a menudo se utilizaban indistintamente. El movimiento Antifa moderno toma su nombre de una organización denominada Antifaschistische Aktion, fundada en mayo de 1932 por los líderes estalinistas del Partido Comunista alemán. Se creó para combatir a los fascistas, término que éste utilizaba para calificar a los partidos pro-capitalistas del país. “El antifascismo siempre ha sido fundamentalmente una estrategia anticapitalista. Por eso el símbolo de la Antifaschistische Aktion nunca ha perdido su fuerza inspiratoria (...) El antifascismo es más una estrategia que una ideología”, señala Kern.

La Facción del Ejército Rojo (RAF), por sus siglas en alemán, también conocida como Banda Baader-Meinhof, fue una guerrilla urbana marxista que cometió asesinatos, atentados terroristas y secuestros durante tres décadas con el objetivo de provocar una revolución en Alemania Occidental. Tras el colapso del régimen comunista en Alemania Oriental en 1989, se descubrió que la Banda Baader-Meinhof había recibido entrenamiento, refugio y suministros de la Stasi, la policía política de la RDA. Las tácticas de la RAF son similares a las que utiliza hoy Antifa, coincidiendo además en que la RAF veneraba a las dictaduras comunistas de la URSS, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba. Por esta razón, tanto Antifa como los extremistas de izquierda suelen ignorar o legitimar las violaciones de los derechos humanos en dictaduras socialistas o comunistas.

En el Reino Unido, la Anti-Fascist Action (AFA), grupo militante antifascista fundado en 1985, dio origen al movimiento Antifa en EE UU. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso del comunismo en 1990, el movimiento Antifa abrió un nuevo frente contra la globalización neoliberal, afirma Kern. Podríamos resumir que el comunismo ha mutado en diversas organizaciones, adaptando sus estrategias de lucha y subversión a nuevos escenarios, aprovechando la carencia de estadistas, la hipocresía de los políticos, los vacíos y las debilidades de las democracias occidentales.

El significado de las estatuas

En relación con las estatuas existen dos conceptos antagónicos. El primero hace referencia a una remota concepción de su origen en la Grecia clásica: “Una estatua no representa a alguien, actualiza la presencia de un ser ausente: es su presencia. En la tragedia de Eurípides (Siglo V a. C.), hay una escena que muestra al joven Hipólito, ofreciendo una corona de flores trenzada a la diosa Artemisa, mientras le dice a la estatua: "Estoy contigo. Estoy hablando contigo y tú me estás hablando a mí. Tu cara no es visible para mí, pero escucho tu voz”. La verdadera Artemisa no es la estatua, que el héroe tiene ante sus ojos. La verdadera Artemisa está viva, habla y la escucha porque su presencia se ha convertido en una realidad para él (sin duda psicológica), gracias a la estatua” (Stéphane Ratti, Les statues, objet de piété et de haine, Le Figaro, 14.06.2020). La segunda concepción nos hace entender el porqué de las decapitaciones, derribos y profanaciones de las estatuas de Colón, Cervantes, Churchill, de Gaulle y otras grandes figuras, después de hallar algunos indicios en el Corán. En los compendios del Hadiz (recopilación de las sentencias de Mahoma, escritas por los sabios y eruditos) tomados de los libros canónicos de Abu Daud, entre otras recopilaciones orales del Profeta, se cita que el Arcángel Gabriel cierta vez rehusó entrar en la casa del Mensajero de Allah porque había una estatua cerca de la puerta. Tampoco entró al día siguiente; entonces le dijo al Profeta: "Manda a que decapiten la estatua". La interpretación del pedido de Gabriel de que la estatua quede sin cabeza, sin rostro, es con el fin de que al mirarla no genere sentimientos hacia ella, ya que Alá es al único al que se debe admirar y demostrar sentimientos por ser el único dios, pero es "incognoscible", es decir, que no tiene representación. Para el islam, es un pecado mortal representar de ninguna manera a su Dios. De allí que también esté estrictamente prohibido colocar estatuas que perpetúen la memoria de reyes, grandes hombres o cualquiera que sea digno de admiración. Solo Alá lo merece.

Cuando observamos a estos fanáticos destruyendo estatuas y cruces, quemando iglesias y bibliotecas, demoliendo los museos, degollando y quemando vivos a los cristianos en el Medio Oriente, masacrando a los periodistas de Charlie Hebdo por haber publicado una caricatura de Mahoma o asesinando a quienes no se plieguen a sus creencias, en realidad están despejando el camino para la refundación del mundo según el Corán. Sería una ingenuidad pensar que todas estas acciones vandálicas contra las estatuas que estamos presenciado en occidente no tienen correspondencias con el islamismo radical que en alianza con la internacional comunista buscan destruir las democracias y los valores occidentales.

¿Por qué en Francia, L'Action Antifasciste o Antifa, junto a las demás organizaciones y partidos de izquierda, se oponen fieramente al Estado de Israel? Después de la caída del Muro de Berlín y el alejamiento del proletariado obrero de las causas socialistas en el mundo, la izquierda ha visto en el islam la religión de los pobres, los marginados, los explotados. Los islamistas son los nuevos “condenados de la tierra”, con quienes expiarán su pesada carga de culpa colonialista. Como bien lo define Pascal Bruckner, el pensamiento de izquierda, huérfano de ideales, ha encontrado en el islam un substituto a la idea del ‘proletariado’ y un ‘modelo revolucionario’. Pero, además, el carácter antioccidental del Islam les procura el aura de una religión del Tercer Mundo (Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire, 2017). El odio a Israel y el apoyo a la causa palestina de los terroristas de Hamas y Hezbollah, esta última dirigida por Irán, se han convertido en símbolo de la nueva “lucha de liberación de los pueblos”.

La ambigüedad de los políticos europeos y las celestinas de la prensa que tildan de ‘fascistas’, ‘ultraderechistas’, ‘racistas’ e ‘islamofóbicos’ a los que no piensen como los Antifas, han contribuido a la expansión e impunidad de los enemigos de occidente. Es vergonzoso observar la claudicación de los dirigentes occidentales ante la arremetida terrorista en nuestras ciudades. No nos extrañaría que las próximas estatuas a ser destruidas sean el David, la Piedad, el Moisés, el Pensador o la Estatua de la Libertad. Como las estatuas no pueden defenderse, hay que pensar en cómo rebelarnos ante la barbarie y hacerles frente a estas acciones destructivas de nuestros valores occidentales. Es cuestión de supervivencia. De no ser así, tras decapitar las estatuas vendrán por nuestras cabezas.

