El hermano tonto de Ratatouille

Como escritor, la pandemia me ha cambiado por completo. Soy un tipo que antes protestaba porque no podía escribir con tanto ruido y ahora protesto porque no puedo escribir con tanto silencio. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Libro y, para los que estábamos acostumbrados a vivir de contar las historias de los demás, ya sea en verso, en prosa o en columna, este parón mundial es la ruina. O la gente empieza a salir a la calle y hacer el idiota como de costumbre, para que los articulistas podamos insultarles a placer, o el sector se vendrá abajo. Tan solo los políticos prosiguen proporcionándonos material, pero no es suficiente para abastecer a toda la legión de escritores. Además, con eso de las nuevas tecnologías, la mayor parte de la carnaza de la idiocia la consumen los tuiteros, y para los profesionales del despelleje literario no quedan más que las raspas. Necesito que alguien haga algo. Y que lo haga delante de mí.