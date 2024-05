El impacto real de las políticas migratorias de Biden en nuestra ciudad

La política de liberar a inmigrantes indocumentados con parole o alternativas a la detención de la administración Biden , se creó para mitigar los problemas de los cruces fronterizos ilegales facilitando una entrada alternativa a los individuos no elegibles directamente en los EEUU. Sin embargo, esta iniciativa ha conducido efectivamente a una política de fronteras abiertas, desencadenando numerosos retos y dificultades en las comunidades de todo el estado de la Florida.

Un informe reciente del Centro de Estudios de Inmigración destaca que bajo este programa desde octubre del 2022, Florida ha sido testigo de la llegada de casi 326.000 migrantes. La inadecuada planificación y ejecución de la administración de Biden ha obligado a que nuestras comunidades locales proporcionen variados servicios de atención, apoyo e integración a decenas de miles de adultos y niños inmigrantes. Actualmente, la ciudad de Hialeah, que históricamente ha sido hospitalaria con los inmigrantes, se enfrenta a un problema de presupuesto debido a la acogida de estos nuevos inmigrantes.

La incapacidad de la administración para actuar con decisión y la falta de transparencia relacionada con el impacto de este programa, han dejado a las ciudades que corran con su propia su suerte.

El argumento de que este programa es una medida eficaz para gestionar la inmigración se cae por su propio peso ante las consecuencias reales que experimentan las comunidades que luchan por hacer frente a la nueva afluencia de inmigrantes. Los gobiernos locales son siempre los primeros en responder a las repercusiones de estas políticas federales y sin embargo, nos encontramos al final de la fila cuando se trata de ser consultados o informados sobre estas decisiones que afectan directamente a nuestras comunidades.

Los retos a los que se enfrenta Hialeah indican que ha fracasado la forma en que ha sido abordada la inmigración porque no se ha respetado las capacidades y los recursos de los gobiernos locales. En el transcurso del último año, en la ciudad ha aumentado el número de casas móviles o Rv’s estacionados permanentemente en zonas residenciales. Ahora se ha convertido en algo habitual, observar tres o cuatro casas móviles parqueadas en las entradas y patios traseros de las viviendas.

La carga de las políticas de la administración de Biden no puede seguir siendo soportada por las comunidades locales. El tiempo para debatir una reforma integral de la inmigración, aunque es necesario, es un lujo que no podemos permitirnos ante esta crisis actual. Se requiere una acción inmediata para asegurar nuestras fronteras o considerar medidas drásticas como el cierre del gobierno federal para forzar una reevaluación de nuestras políticas de inmigración. No hay asunto más importante que la actual crisis fronteriza.

El tiempo para las medias tintas y la retórica política finalizó. Exigimos soluciones prácticas. Los EEUU necesitan un nuevo enfoque para la política de inmigración cuyo objetivo deba ser que nuestras fronteras sean una prioridad demostrando así un claro compromiso con el bienestar y la seguridad de las comunidades estadounidenses.

En Hialeah, ya estamos trabajando para mitigar esta carga sin los fondos otorgados por la administración de Biden. Y, como Alcalde, me aseguraré que nuestra comunidad no corra la misma suerte que tuvieron las ciudades de San Francisco, Portland, Chicago, Los Ángeles o Nueva York.

Por: Esteban "Steve" Bovo, alcalde de la Ciudad de Hialeah y Chairman de la Associacion de Alcaldes Republicanos de Florida