El indescifrable Brasil

Es un hecho que Bolsonaro es un enemigo de la libertad de expresión y que no le gusta la libertad de prensa. A Lula tampoco le gustaba y tuvo sus arbitrariedades, pero no se animó a sacarse la careta. Pretendió que Dilma hiciera una ley para “regular” la prensa, pero esta, la más seria de todos, no le atendió el pedido. Bolsonaro suma además que se maneja a través de las redes y tuits, una vía fácil para los que no piensan en profundidad y recurren a los escupitazos demagógicos y populistas o a los insultos, exabruptos, embustes y verdaderos vómitos autoritarios. Maduro y Bolsonaro son dos casos típicos.