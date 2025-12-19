viernes 19  de  diciembre 2025
OPINIÓN

El nuevo campo de batalla: grupos criminales, drones y la urgencia de un poder tecnológico estatal

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Los drones irrumpieron en la criminalidad como una tecnología barata, portátil y capaz de alterar el equilibrio entre organizaciones ilegales y los estados. La primera generación de drones comerciales se usó para tareas simples, como vigilar rutas de contrabando o seguir a patrullas policiales desde el aire. La segunda incorporó cargas explosivas caseras, que podían soltarse sobre un objetivo con una precisión suficiente para sembrar terror aun cuando la letalidad fuera baja.

Con la tercera generación, ya en funcionamiento, los drones guiados en primera persona se operan como si el piloto estuviera adentro y se lanzan contra blancos específicos. Esta secuencia muestra un patrón donde cada salto tecnológico se vuelve inmediatamente accesible para grupos criminales en cualquier región del mundo.

Lee además
El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.
MÚSICA

Canciones creadas con IA llegan a repertorios de artistas sin autorización
Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA

Los carteles mexicanos usaron drones para lanzar explosivos sobre convoyes policiales y para romper cercos defensivos de rivales. En Brasil atacan a patrullas urbanas y contra instalaciones penitenciarias. En Ecuador se usaron drones para atacar una cárcel. En Colombia se multiplican los casos donde las guerrillas y las bandas locales utilizan drones para hostigar bases militares, vigilar movimientos o marcar rutas de escape.

El rasgo común entre todos estos episodios es que los estados no desarrollaron mecanismos de defensa proporcionales. Derribar un dron barato cuesta más que fabricarlo, localizar la fuente de lanzamiento exige capacidades tecnológicas que muchos países no tienen y el monitoreo aéreo permanente es inviable en territorios grandes y complejos. Las fuerzas de seguridad quedan atrapadas en la paradoja que enfrentan a un enemigo capaz de aparecer desde el cielo a muy baja altura, sin aviso, sin emitir señales identificables y sin necesidad de exponer a sus integrantes.

La multiplicación de actores con drones hace que el espacio aéreo se vuelva impredecible. No hay patrullas suficientes para vigilarlo, no hay radares que detecten objetos pequeños a baja velocidad y tampoco interferidores bloqueando señales sin paralizar al mismo tiempo comunicaciones civiles o servicios esenciales.

El dron criminal transforma cada punto del territorio en potencial línea de ataque. Cuando se suman ejemplos de varios países queda claro que el fenómeno no es local. El conocimiento técnico viaja con rapidez. Los videos publicados desde cualquier zona de conflicto sirven como manual de entrenamiento global.

Las bandas reclutan jóvenes que aprenden a modificar drones comerciales y a convertirlos en armas improvisadas con tutoriales que circulan sin control. Esto genera un desequilibrio profundo porque los estados nunca tuvieron que defenderse de objetos voladores tan baratos, tan silenciosos y tan fáciles de reemplazar.

El monopolio estatal de la fuerza siempre se apoyó en dos pilares tecnológicos: superioridad de armamento y control del territorio; y los drones rompen ambos. El armamento ya no requiere complejidad industrial y el territorio ya no es controlable en dos dimensiones porque la tercera dimensión, el aire a baja altura, queda abierta para cualquier actor.

Las soluciones tradicionales como aumentar el número de soldados o instalar radares convencionales sin detección de drones pequeños, son medidas que no funcionan. Invertir en sistemas de defensa aérea pensados para misiles es económicamente inútil contra objetivos que cuestan una fracción mínima. Por eso la balanza estratégica cambia y los estados necesitan un salto tecnológico que restablezca la asimetría. Ese salto es la inteligencia artificial (IA) integrada en drones defensivos capaces de detectar, identificar y neutralizar drones criminales sin intervención humana.

Un dron con IA rastrea patrones de vuelo, procesa en tiempo real señales mínimas, anticipa trayectorias y actúa con velocidad muy superior a cualquier operador humano. Puede patrullar zonas amplias con autonomía y responder de inmediato a un intruso aéreo sin depender del tiempo de reacción de un soldado o un policía.

La IA convierte a cada dron estatal en un sensor e interceptor que opera en equipo con otras aeronaves, formando una red que vigila capas del espacio aéreo que hoy están desprotegidas. El punto decisivo es que esta capacidad solo funciona si la IA permanece en manos de actores responsables que aseguren que las tecnologías avanzadas no refuercen a organizaciones criminales o a estados que las entreguen deliberadamente a grupos desestabilizadores.

Si mañana una potencia adversaria decide transferir IA militar a bandas o milicias aliadas, el equilibrio regional se rompe. Imaginar un escenario donde grupos criminales cuentan con drones autónomos equivale a imaginar la desaparición del control estatal en amplias zonas. La clave, por lo tanto, no es solo desarrollar drones defensivos, sino garantizar que la IA que los impulsa quede en un círculo de actores que respeten reglas básicas de estabilidad internacional.

Estados Unidos y sus socios, con todas las limitaciones que tengan, poseen estructuras institucionales que permiten la supervisión y la regulación del uso de estas tecnologías. En cambio potencias como China, Rusia o Irán las utilizarán como herramientas de influencia exterior y las entregarán a grupos capaces de generar caos donde les convenga políticamente.

La combinación de drones baratos y conocimiento técnico abundante ya puso a los estados contra las cuerdas. La única forma de restaurar el control sobre el espacio aéreo de baja altura es con sistemas autónomos que respondan más rápido de lo que cualquier operador humano puede reaccionar.

La IA es el multiplicador que permite reconstruir un orden que hoy está erosionado. La carrera ya no es por fabricar drones más grandes o más potentes, sino por evitar que la autonomía avanzada caiga en manos de actores cuyo objetivo sea la ventaja estratégica mediante la violencia criminal.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

Expertos muestran su preocupación por el creciente uso de chatbots de IA para evitar la soledad

La inteligencia artificial y el sonido del silencio

"Avatar: fuego y cenizas" busca consolidar éxito de la saga de James Cameron

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
INVESTIGACIÓN

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
ABSURDO

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado