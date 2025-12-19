El nuevo campo de batalla: grupos criminales, drones y la urgencia de un poder tecnológico estatal

Los drones irrumpieron en la criminalidad como una tecnología barata, portátil y capaz de alterar el equilibrio entre organizaciones ilegales y los estados. La primera generación de drones comerciales se usó para tareas simples, como vigilar rutas de contrabando o seguir a patrullas policiales desde el aire. La segunda incorporó cargas explosivas caseras, que podían soltarse sobre un objetivo con una precisión suficiente para sembrar terror aun cuando la letalidad fuera baja.

Con la tercera generación, ya en funcionamiento, los drones guiados en primera persona se operan como si el piloto estuviera adentro y se lanzan contra blancos específicos. Esta secuencia muestra un patrón donde cada salto tecnológico se vuelve inmediatamente accesible para grupos criminales en cualquier región del mundo.

Los carteles mexicanos usaron drones para lanzar explosivos sobre convoyes policiales y para romper cercos defensivos de rivales. En Brasil atacan a patrullas urbanas y contra instalaciones penitenciarias. En Ecuador se usaron drones para atacar una cárcel. En Colombia se multiplican los casos donde las guerrillas y las bandas locales utilizan drones para hostigar bases militares, vigilar movimientos o marcar rutas de escape.

El rasgo común entre todos estos episodios es que los estados no desarrollaron mecanismos de defensa proporcionales. Derribar un dron barato cuesta más que fabricarlo, localizar la fuente de lanzamiento exige capacidades tecnológicas que muchos países no tienen y el monitoreo aéreo permanente es inviable en territorios grandes y complejos. Las fuerzas de seguridad quedan atrapadas en la paradoja que enfrentan a un enemigo capaz de aparecer desde el cielo a muy baja altura, sin aviso, sin emitir señales identificables y sin necesidad de exponer a sus integrantes.

La multiplicación de actores con drones hace que el espacio aéreo se vuelva impredecible. No hay patrullas suficientes para vigilarlo, no hay radares que detecten objetos pequeños a baja velocidad y tampoco interferidores bloqueando señales sin paralizar al mismo tiempo comunicaciones civiles o servicios esenciales.

El dron criminal transforma cada punto del territorio en potencial línea de ataque. Cuando se suman ejemplos de varios países queda claro que el fenómeno no es local. El conocimiento técnico viaja con rapidez. Los videos publicados desde cualquier zona de conflicto sirven como manual de entrenamiento global.

Las bandas reclutan jóvenes que aprenden a modificar drones comerciales y a convertirlos en armas improvisadas con tutoriales que circulan sin control. Esto genera un desequilibrio profundo porque los estados nunca tuvieron que defenderse de objetos voladores tan baratos, tan silenciosos y tan fáciles de reemplazar.

El monopolio estatal de la fuerza siempre se apoyó en dos pilares tecnológicos: superioridad de armamento y control del territorio; y los drones rompen ambos. El armamento ya no requiere complejidad industrial y el territorio ya no es controlable en dos dimensiones porque la tercera dimensión, el aire a baja altura, queda abierta para cualquier actor.

Las soluciones tradicionales como aumentar el número de soldados o instalar radares convencionales sin detección de drones pequeños, son medidas que no funcionan. Invertir en sistemas de defensa aérea pensados para misiles es económicamente inútil contra objetivos que cuestan una fracción mínima. Por eso la balanza estratégica cambia y los estados necesitan un salto tecnológico que restablezca la asimetría. Ese salto es la inteligencia artificial (IA) integrada en drones defensivos capaces de detectar, identificar y neutralizar drones criminales sin intervención humana.

Un dron con IA rastrea patrones de vuelo, procesa en tiempo real señales mínimas, anticipa trayectorias y actúa con velocidad muy superior a cualquier operador humano. Puede patrullar zonas amplias con autonomía y responder de inmediato a un intruso aéreo sin depender del tiempo de reacción de un soldado o un policía.

La IA convierte a cada dron estatal en un sensor e interceptor que opera en equipo con otras aeronaves, formando una red que vigila capas del espacio aéreo que hoy están desprotegidas. El punto decisivo es que esta capacidad solo funciona si la IA permanece en manos de actores responsables que aseguren que las tecnologías avanzadas no refuercen a organizaciones criminales o a estados que las entreguen deliberadamente a grupos desestabilizadores.

Si mañana una potencia adversaria decide transferir IA militar a bandas o milicias aliadas, el equilibrio regional se rompe. Imaginar un escenario donde grupos criminales cuentan con drones autónomos equivale a imaginar la desaparición del control estatal en amplias zonas. La clave, por lo tanto, no es solo desarrollar drones defensivos, sino garantizar que la IA que los impulsa quede en un círculo de actores que respeten reglas básicas de estabilidad internacional.

Estados Unidos y sus socios, con todas las limitaciones que tengan, poseen estructuras institucionales que permiten la supervisión y la regulación del uso de estas tecnologías. En cambio potencias como China, Rusia o Irán las utilizarán como herramientas de influencia exterior y las entregarán a grupos capaces de generar caos donde les convenga políticamente.

La combinación de drones baratos y conocimiento técnico abundante ya puso a los estados contra las cuerdas. La única forma de restaurar el control sobre el espacio aéreo de baja altura es con sistemas autónomos que respondan más rápido de lo que cualquier operador humano puede reaccionar.

La IA es el multiplicador que permite reconstruir un orden que hoy está erosionado. La carrera ya no es por fabricar drones más grandes o más potentes, sino por evitar que la autonomía avanzada caiga en manos de actores cuyo objetivo sea la ventaja estratégica mediante la violencia criminal.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.