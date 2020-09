El pacto unitario y la sociedad civil

Debemos tener presente el artículo 326 de nuestra Constitución, que establece que “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”, para luego añadir, que “El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”. La sociedad civil no es la guinda del pastel, el adorno de la torta, es corresponsable con el Estado de la libertad, la democracia y la justicia. Hizo bien el Presidente Guaidó consultando a la sociedad civil, no entiendo ahora por qué el “Pacto unitario por la libertad y elecciones libres” no lo suscriben los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, las universidades, las iglesias y las diferentes organizaciones de la sociedad venezolana constituidas dentro del país y en la diáspora activa y plural, donde los venezolanos se organizan para la defensa de sus derechos, para ayudar a la libertad y democracia en Venezuela, y para sembrar venezolanidad donde residen.

No podemos sino estar de acuerdo con los objetivos del pacto unitario: luchar por la libertad y la democracia, por la reversión de la crisis humanitaria, por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, por la recuperación de la soberanía nacional y la promoción de un futuro de oportunidades, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Compartimos plenamente estos objetivos.

Estamos igualmente de acuerdo con el segundo punto del pacto unitario que es la reafirmación de la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio: “nuestro principal desafío es lograr una gran movilización que genere la presión interna necesaria para alcanzar el cambio político”.

El tercer y último aspecto del pacto, que igualmente compartimos, es la convocatoria al pueblo a transitar siete líneas de acción de la ruta unitaria: 1) Rechazar el fraude convocado para el 6 de diciembre; 2) Avanzar hacia elecciones presidenciales y parlamentarias libres; 3) Construir y organizar un nuevo espacio o plataforma de unidad y coordinación de las fuerzas democráticas y la sociedad civil organizada; 4) Sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional; 5) Construir puentes y establecer garantías con actores civiles y militares que actúan apegados a la Constitución; 6) Escalar la presión internacional sobre la dictadura, y 7) Activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular, con apoyo internacional, que permita al pueblo manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia la libertad y la democracia. Se ha debido precisar más el alcance de esta consulta plebiscitaria, no obstante, esto es lo que hay; puede mejorarse, puede completársele y puede ampliarse la base de respaldo. Vamos juntos, juntos si podemos.

* Vicepresidente de VenAmérica