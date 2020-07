El periodista normal

Cuando yo todavía estaba decidiendo en qué profesión iba a morirme de hambre y asco, escuchar los análisis de Víctor de la Serna en las tertulias matutinas de la radio me reconciliaba con la idea de ser periodista –en este aspecto no estoy seguro de estarle agradecido–. Leer sus páginas gastronómicas en El Mundo era entonces y es hoy un ejercicio de erudición, además de una apuesta segura para acertar con el restaurante perfecto o con el vino del año. Tiempo después tuve ocasión de conocerlo y descubrí por qué a pesar de su inigualable trayectoria no gozaba de algún importante puesto de mando editorial: es buena persona. Gravísimo error que, sin embargo, no parece dispuesto a solventar.