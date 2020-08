Hay un tipo de ser humano que, mucho antes de que un chino le hincase el diente al primer pangolín crudo, ya tenía la habilidad de pegarse como una lapa en el transporte público, toserte el cogote en el cine, o poner su toalla montando las costuritas con la tuya en una playa completamente vacía. Que a veces llegas a pensar que ha jugado demasiado al Candy Crush, y está intentando que se ponga un tercer bañista con su toalla del mismo color y desaparezcamos los tres. No sé. Pero ya antes del virus se te pegaba y hablaba por los codos con sus acompañantes y, si podía, te sacudía encima la arena, o te arrojaba un hueso de melocotón, porque son ese tipo de gente que solo come fruta de hueso en la playa. Lo que yo no sabía es que esta especie había sobrevivido a la pandemia. Y están en plena forma. Lo comprobé ayer.