El trato tiene truco

Están desconcertados los yihadistas. Ven a zombies desmembrados y sangrantes emborrachándose y riéndose por las calles y no entienden nada. Ellos conocen el mal y no les parece divertido. Ellos se toman en serio lo de descuartizar a sus víctimas. No están jugando a ser malos. Lo son. Tampoco a Satanás le parece gracioso Halloween. En realidad, el diablo carece de sentido del humor; su única habilidad es el sentido del horror. Occidente se entrega cada año con más pasión a este culto a las tinieblas. Cada vez es una fiesta más bruta, menos inocente, más burda. Cada vez se percibe mejor su aroma maligno. Lamento decirte que esta guerra te incumbe. Ni trato, ni truco.