lunes 26  de  octubre 2026
OPINIÓN

Más allá de la lealtad partidista: los propietarios de vivienda de la Florida necesitan un guardián financiero independiente

La reforma de los seguros no es un asunto republicano ni demócrata. Es un asunto de la Florida

En una vista aérea, un trabajador de Southern Land Services busca cómo retirar un árbol que cayó sobre una casa cuando el huracán pasó por la zona el 10 de octubre de 2026, en Milton, Florida.

En una vista aérea, un trabajador de Southern Land Services busca cómo retirar un árbol que cayó sobre una casa cuando el huracán pasó por la zona el 10 de octubre de 2026, en Milton, Florida.

AFP

Por el Dr. Frank Collige

Durante el último año, he recorrido la Florida hablando sobre los problemas de nuestra industria de seguros, denunciando prácticas que perjudican a los asegurados y proponiendo soluciones. Escuché las mismas historias una y otra vez: primas que se duplicaron, reclamaciones que se prolongaron durante meses y cheques que ni de cerca alcanzaban para cubrir los daños.

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Me postulé como republicano para Director Ejecutivo Financiero por esas historias. En agosto, 610,860 floridanos votaron por mí, casi cuatro de cada diez votantes en las primarias republicanas. Esos votos no eran sobre mí. Eran un mensaje: los propietarios de vivienda están hartos.

Como ajustador público de seguros, veo de cerca el costo humano de este sistema. Después del huracán Milton, el estado registró más de 385,000 reclamaciones. Más de 134,000, aproximadamente una de cada tres, se cerraron sin pagar ni un dólar. En St. Petersburg, a una familia con una póliza de $713,000 le ofrecieron $2,279 después de las tormentas de 2024. Casi dos años después, todavía no podían volver a su casa.

Ahora el huracán Isaias ha azotado el Panhandle, y miles de familias están comenzando sus reclamaciones bajo reglas que muchas desconocen. Tienen un año para presentar una reclamación. Si deben pelear contra una oferta muy por debajo de lo que les corresponde, los honorarios del abogado salen de su indemnización, y muchos abogados ya rechazan las reclamaciones de menor cuantía.

Soy republicano, y me avergüenza el historial de votaciones del republicano designado como nuestro Director Ejecutivo Financiero. Como legislador estatal, Blaise Ingoglia votó a favor de leyes que, en mi opinión, les quitaron a los floridanos el derecho constitucional a un acceso real a los tribunales en sus disputas con las aseguradoras. No se trataba simplemente de reducir los costos de los litigios ni de hacer algunos cambios procesales. Se trataba de quitar una protección constitucional fundamental que permite a la gente común buscar justicia cuando ha sido perjudicada. Las aseguradoras ya cuentan con enormes recursos económicos y legales. ¿Por qué votaría un funcionario electo para quitarles a los floridanos una de sus protecciones más importantes frente a esas compañías?

Este mes tuve una conversación larga y productiva con Annette Taddeo. No estamos de acuerdo en todo, pero compartimos muchas ideas sobre lo que tiene que cambiar. Cuando reviso su historial de votaciones, veo a alguien que ha demostrado estar dispuesta a defender a los floridanos, especialmente cuando se trata de reformar los seguros. Se ha comprometido a calificar públicamente a cada compañía de seguros durante sus primeros 100 días en el cargo y a combatir la corrupción en cualquier partido. Blaise Ingoglia tiene los comunicados de prensa y el dinero de la industria de seguros.

El Director Ejecutivo Financiero tiene importantes facultades para supervisar las industrias financiera y de seguros de la Florida, exigir rendición de cuentas, investigar irregularidades y proteger a los consumidores.

Una póliza de seguro es una promesa. Uno paga sus primas durante años y cumple con las reglas. Cuando llega la tormenta, la compañía debe pagar lo que establece la póliza. Exigirle que cumpla su contrato no es estar en contra de los negocios. Así es como debe funcionar el libre mercado.

Para eso hace falta un guardián financiero independiente: alguien dispuesto a hacer preguntas difíciles, cuestionar el statu quo y exigirles cuentas a las aseguradoras cuando maltratan a los floridanos. No quiero un Director Ejecutivo Financiero que simplemente se alinee con la dirigencia de su partido o proteja los intereses de las compañías de seguros.

He revisado lo suficiente el historial de Blaise Ingoglia para saber que no confío en él. Y no voy a fingir lo contrario solo porque tenga una R al lado de su nombre.

Mi lealtad es con la gente de la Florida, no con un partido político. Tu compañía de seguros no revisa tu inscripción electoral antes de negarte una reclamación. Este 3 de noviembre, pregúntate quién va a luchar por ti. Para mí, esa persona es Annette Taddeo.

El Dr. Frank Collige es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ajustador público de seguros de Glen St. Mary. Fue candidato en las primarias republicanas de 2026 para Director Ejecutivo Financiero de la Florida.

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