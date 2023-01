En 2023, se abre una nueva página de éxito y determinación

Ante tales adversidades, no debemos rendirnos, hemos demostrado ser resilientes al buscar nuevas oportunidades. Mantenernos firmes en nuestro propósito será esencial, así como reimaginar el futuro y ayudar a nuestra comunidad.

Comenzando este año hemos recibido una grata noticia del Departamento de Educación, el cual nos otorgó, $1,8 millones en fondos a través del Programa de Subsidios de Puerta Abierta u Open Door; destinado a apoyar a los desempleados y subempleados a través de capacitación y educación para comenzar o avanzar en sus carreras. Y es a través de fondos estatales y federales, que la inscripción en estos programas puede ser gratuita para muchos.

Es una oportunidad sin precedentes para que las personas de escasos recursos puedan mejorar sus habilidades, obtener una credencial de fuerza laboral y buscar oportunidades profesionales. La subvención servirá además como una red de seguridad para cubrir la matrícula y los libros una vez que se hayan aplicado todas las ayudas para los estudiantes.

El MDC también ha lanzado ocho nuevos programas de aprendizaje para quelos participantes ganen a medida que se convierten en aprendices registrados. Bajo el apoyo de CareerSource South Florida, nos hemos asociado con empleadores locales para ofrecer los nuevos programas que combinan instrucción en el aula con capacitación remunerada en el lugar de trabajo. Los programas ofrecen matrícula gratuita, seguro médico, libros y útiles escolares.

Estos programas están disponibles para trabajar en el sector de la construcción y la automatización de edificios con compañías tales como Building Automation con Johnsons Controls, Inc. y Siemens Industry, Inc; en la carpintería, electricidad, plomería con Palmetto Homes Urban Development Group; como asistente dental con el sistema de salud comunitario Jesse Trice; en el sector hotelero con Travelodge by Wyndham; asistentes de enfermería con la compañía Larkin Community Hospital y para los docentes, como asistente de maestros, con el empleador Get Smart Kids Academy, United Way Miami y el Miami Dade College.

Estas carreras cortas que otorgan licencias son una buena alternativa para los profesionales graduados en el extranjero que poseen carreras difíciles de revalidar en la Florida. Cabe destacar que el MDC es la primera institución académica en recibir la designación de Patrocinador del Programa por parte del Departamento de Educación de Florida y Embajadora de Aprendizaje por el Departamento de Trabajo de EEUU. Tenemos mayor cantidad de Programas de aprendizaje registrados que cualquier otra institución educativa en el estado.

Esperamos que estas oportunidades sirvan para ayudar a tantas familias, a las empresas y al desarrollo económico de nuestra comunidad. Les deseo a todos el mayor de los éxitos en este nuevo año 2023.