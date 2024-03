En el Mes de la Mujer, MDC rinde homenaje a Rosa Rionda de la Cruz, figura eminente artes y educación

Comienza el Mes de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las mujeres que han dejado huella en nuestro camino, ya sea por haber recibido su amor, su apoyo o sus lecciones de vida. En esta fecha tan señalada, celebramos de forma especial a aquellas mujeres que, a pesar de no estar ya entre nosotros, continúan siendo recordadas y valoradas.

En el 2009 abrieron su propia galería de arte, De La Cruz Collection, con fines de exhibir su amplia colección privada y ofrecer conferencias al público.

Hoy, De La Cruz Collection es reconocida a nivel internacional, contando en su haber con obras de los más destacados artistas visuales. Muchas de las obras de la galería han sido incluidas en exposiciones internacionales del más alto renombre.

Más allá de sus contribuciones a la industria del arte y al reconocimiento internacional de la oferta cultural y artística de Miami, de la Cruz ocupa también un lugar cimero en nuestra memoria por su invaluable aporte al área de la educación. El Miami Dade College fue privilegiado de contar con su amistad y apoyo a la formación artística e intelectual de nuestro estudiantado. Es posible resaltar, como ejemplo, el programa de becas que fundaran Rosa y Carlos de la Cruz, en alianza con la Fundación John S. y James L. Knight, para estudiantes de New World School of the Arts (NWSA), el centro académico de excelencia en las artes ubicado en el MDC. Gracias a esta beca, en el año 2022, doce estudiantes de NWSA tuvieron la oportunidad de asistir a un programa intensivo de formación para artistas en la prestigiosa Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York.

Juntamente con la Fundación Knight, Rosa y Carlos de la Cruz fueron también benefactores del Programa de Verano de las Artes en el Extranjero, una iniciativa de NWSA que organiza estadías para estudiantes de las artes visuales en destinos culturales internacionales, como Francia, España, Alemania, Italia e Inglaterra. De la Cruz jugó un papel clave en el éxito de este programa, el cual se propone exponer a jóvenes talentosos a diversos modos de expresión artística, y profundizar sus conocimientos de la industria a través de visitas a museos y galerías privadas, así como conferencias dictadas por artistas y curadores ilustres.

El legado de Rosa Rionda de la Cruz perdurará eternamente. En este Mes de la Mujer, y siempre Miami Dade College albergará admiración y agradecimiento infinitos hacia una mujer cuya visión, generosidad y compromiso con la educación transformaron a nuestra comunidad.