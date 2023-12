En el voto de los Hispanos descansa el futuro de los Estados Unidos

No existe el voto hispano. Los hispanos, por toda una serie de razones, no votan en bloque. Porque sus prioridades no son necesariamente las mismas, los puertorriqueños, por ejemplo, votan de manera casi diametralmente opuesta a los de origen mexicano, cuando el tema en cuestión es, como lo ha sido en anteriores ciclos electorales, el de naturaleza migratoria. Sin embargo, como lo vienen señalando recurrentemente las encuestas, en las elecciones que se avecinan este no será uno de los asuntos fundamentales.