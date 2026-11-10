En la recta final, ¿cuán cojo puede estar el pato?

En Estados Unidos, la expresión “lame duck”, en español “pato cojo”, se usa para describir a un funcionario o gobernante electo cuyo poder e influencia política se encuentran debilitados porque se halla al final de su mandato.

Se aplica sobre todo al presidente saliente durante la transición entre las elecciones de noviembre y la toma de posesión del 20 de enero, pero también a los congresistas derrotados o retirados que conservan su escaño hasta el 3 de enero.

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Y es que, de hecho, tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, al presidente Donald Trump se le ha empezado a calificar de “lame duck president”.

Lo interesante del momento es que la atención ya se está desplazando hacia las elecciones presidenciales de 2028 y hacia quienes, tanto republicanos como demócratas, competirán por regir los destinos del país.

Siendo así, es más que seguro que Trump, durante los dos últimos años de su mandato, buscará a toda costa, consolidar su legado, tanto a nivel nacional como internacional, antes de abandonar el cargo.

Todavía queda por ver si esto supondrá una nueva operación militar contra Irán, algo que muchos analistas vaticinan, o un nuevo y decidido esfuerzo por negociar una solución diplomática.

Si la crisis con Irán se resolviera mediante un plan de paz a largo plazo, que incluyera un acuerdo aceptable para poner fin al programa nuclear de Teherán, el impacto positivo se sentiría no solo en Oriente Medio y en el resto del mundo sino también en la economía y en el costo de vida en Estados Unidos.

Esto reforzaría el legado del presidente, a pesar de que fueron tanto Estados Unidos como Israel, quienes decidieron iniciar el conflicto.

El vicepresidente, JD Vance, fue el primero en responsabilizar a la guerra en Irán de la estrepitosa derrota de los republicanos en los últimos comicios, algo que el propio presidente Trump admitió recientemente en una entrevista del programa “60 Minutes”.

Aun así, si Washington logra forzar un acuerdo sólido que comprometa a Teherán a no fabricar armas nucleares , el republicano podría aprovechar el argumento de que fue el único mandatario lo suficientemente audaz como para atacar militarmente las instalaciones nucleares iraníes.

En 2015, el presidente Barack Obama logró un avance significativo mediante un acuerdo con Irán; no obstante, las restricciones que impedían a Irán desarrollar material para una bomba nuclear tenían una vigencia limitada a 15 años.

Trump retiró a Estados Unidos de dicho pacto en 2018, durante su primer mandato, al considerar que las limitaciones establecidas lo convertían en un mal acuerdo.

La gran incógnita es si Irán estará dispuesto a negociar con Trump tras el duro golpe electoral que sufrió.

En todo caso, tal como señaló la Casa Blanca la semana pasada, a pesar del contratiempo político, Trump sigue siendo el presidente y cuenta con todas las facultades ejecutivas inherentes a su cargo, por lo que puede ejercerlas sin necesidad de la aprobación del Congreso.

Esto vaticina que Trump, tratará de hacer gala con su poder.

En los próximos días o incluso semanas, se revelará si el presidente estará dispuesto a darle una oportunidad al diálogo sobre la opción militar para poner fin a la crisis con Irán.

Los demócratas no tomarán el control del Congreso hasta enero de 2027; y antes de que eso ocurra, el ejecutivo tiene todavía margen de maniobra para usar los medios que crea convenientes para poner fin a los conflictos con Irán y Ucrania.

Un cambio positivo y significativo en el costo de vida, no solo mejoraría la popularidad de Trump, quien actualmente se encuentra en un mínimo histórico, sino que también aumentaría las probabilidades para que un republicano tenga más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2028.