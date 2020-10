Fecode o bonos escolares

Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) ha llamado a la desobediencia civil, recogiendo consigna del senador Petro. Significa no alternancia, no presencialidad en los colegios. Según explican, no existen las condiciones de retorno con el COVID-19 en materia de protocolos, infraestructura, y elementos de bioseguridad.