Feria del Libro lanza formato virtual con la misma intensidad que la caracteriza

El resultado es un formato virtual gratuito, con más de doscientos programas para transmisión en vivo, la presentación de escritores de ficción y testimonio, historietas, poesía, periodismo y crítica; lecturas y paneles, y entretenimiento educativo para niños.

Entre las principales actividades de la Feria estará el proyecto Here in Florida, que presentará historias de nuestro estado, así como la obra de artistas visuales y músicos inspirados en nuestra historia y maravillas naturales.

La lista de autores de lengua inglesa está encabezada por Margaret Atwood, quien participará en An Evening With para hablar de su libro Dearly: New Poems, y en un panel sobre el valor de un premio literario. También estará Joy Harho, la primera indígena norteamericana en ser elegida Poetisa Laureada, quien hablará sobre su antología con obras de más de 160 poetas indígenas.

El Programa de Autores Iberoamericanos, que combinará sesiones pregrabadas con transmisiones en vivo y conversatorios; dará inicio con el escritor español Javier Cercas. También contará con un módulo de música y literatura; un homenaje al 40mo. aniversario del éxodo del Mariel; y la séptima edición del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.

No podía faltar la representación de autores caribeños con ReadCaribbean, con escritores de Dominica, Puerto Rico, Jamaica, Haití y St. Thomas, entre otras naciones. Los dos libros señalados como favoritos del evento son King of the Rising de Kacen Callender (St. Thomas) y When Life Gives You Mangoes de la jamaicana Kereen Getten.

Y ¿qué sería la Feria sin su apreciada oferta de libros? Este año la hace realidad el mercado digital, versión virtual de la Feria al Aire Libre, que se extenderá los ocho días del evento. Allí los visitantes podrán adquirir en línea novedades literarias de todo el mundo.

Nuestra misión es lograr la participación de la comunidad con programas accesibles e inclusivos que fomenten la lectura y respalden a los escritores. La Feria del Libro de Miami del MDC ha asumido el reto de esta nueva circunstancia con la misma intensidad, y cumple esa misión con un evento global que conectará a lectores de todo el mundo con sus autores favoritos. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos muy pronto en una feria presencial.