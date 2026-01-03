sábado 3  de  enero 2026
ANÁLISIS

Hábitos del corazón: la emergencia social y cultural y el nuevo gobierno de José Antonio Kast

La responsabilidad de los ciudadanos de a pie resulta ineludible, porque ninguna política pública puede sustituir los hábitos del corazón

José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

AFP
Por JUAN CARLOS AGUILERA P

Chile vive, desde hace décadas, una crisis social y cultural que ha erosionado silenciosamente los vínculos que sostienen la vida en común. Robert N. Bellah, en Hábitos del corazón, texto escrito hace ya varias décadas y centrado en el análisis de la sociedad norteamericana, adquiere hoy una plena actualidad para comprender el momento que vive Chile. En dicha obra, el autor sostenía que cuando los hábitos del corazón se debilitan, la libertad se vacía de contenido y la comunidad se transforma en una agregación frágil de individuos solitarios.

Bellah entendía por hábitos del corazón aquellas disposiciones morales y culturales que orientan la vida cotidiana. Son los hábitos que permiten decir nosotros sin anular el yo, y afirmar la libertad sin disolver la responsabilidad. Cuando estos hábitos se dejan de vivir, la sociedad no se desintegra de inmediato, pero comienza a vivir de nostalgias sociales que, tarde o temprano, se olvidan.

Lee además
Fotografía publicada por la presidencia ecuatoriana del presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), estrechando la mano del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el palacio de gobierno de Quito el 23 de diciembre de 2025. Kast y Noboa se reunieron para discutir el interés bilateral en abordar el narcotráfico y la migración irregular.
Seguridad regional

Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Importancia geopolítica de la Antártica: Chile como factor de proyección

Chile ha experimentado precisamente ese proceso. Durante décadas se fue consolidando un individualismo que redujo la vida buena a la satisfacción subjetiva. El lenguaje de los derechos se separó progresivamente del lenguaje de los deberes, y la noción de bien común fue desplazada por una suma de demandas fragmentadas. La revolución del 18 de octubre, la violencia normalizada, la desconfianza institucional y la crisis de autoridad no fueron un accidente, sino el síntoma visible de un corazón social indigente de virtudes cívicas.

En Hábitos del corazón, Bellah advertía que el individualismo, cuando se absolutiza, termina por socavar aquello mismo que promete proteger. Una sociedad que ya no educa en la pertenencia, en la lealtad y en el sacrificio compartido se vuelve incapaz de sostener la libertad. No porque falten derechos, sino porque faltan personas dispuestas a hacerse cargo de algo más que de sí mismas.

Este diagnóstico resulta particularmente pertinente para el Chile que comienza a dejar atrás una etapa marcada por la ingeniería social, la inflación ideológica y una concepción reductiva de la persona. El intento de rehacer la sociedad desde abstracciones identitarias debilitó aún más los vínculos en aquellas instituciones y formas de sociabilidad que dan vida a la república: la familia, la escuela, el barrio, la iglesia y las asociaciones libres.

La asunción del gobierno republicano de José Antonio Kast abre, en este contexto, una posibilidad significativa. No se trata simplemente de un giro político, sino de la oportunidad de iniciar una revitalización social y cultural a partir de la sencillez y naturalidad de la vida social, encarnada en la amistad cívica. Pensemos, por ejemplo, en una de las virtudes más elementales y decisivas para una sociedad vital y alegre: la gratitud. Dar las gracias a quien recoge la basura, al chofer del autobús o a la señora que hace el aseo en el metro puede convertirse en un bálsamo social de efectos insospechados.

En este sentido, la responsabilidad de los ciudadanos de a pie resulta ineludible, porque ninguna política pública puede sustituir los hábitos del corazón, aunque sí puede crear condiciones favorables para su florecimiento. Chile necesita volver a aprender el lenguaje de la responsabilidad compartida, no como consigna moralizante, sino como experiencia vivida. Como es sabido, las sociedades sanas narran su vida en común a través de historias que otorgan sentido. Por eso, recuperar un relato de austeridad, generosidad, gratitud, esfuerzo, sencillez, servicio y esperanza resulta hoy indispensable.

La tarea del próximo gobierno es gigantesca en orden a las prioridades que se ha impuesto y por lo que ha sido elegido por una mayoría significativa (58%): la seguridad, la inmigración ilegal y crecimiento con progreso. Todos, propósitos a la altura de la emergencia que vivimos, pero también hay una responsabilidad como ciudadanos de a pie.

Quienes consideramos a la libertad y a la responsabilidad, en sus diferentes dimensiones -como elegir el estado de vida (soltero o casado), educacional, económica, de expresión, política y religiosa-, como bienes no negociables, no podemos descansar en el que gobierno resolverá las cuestiones más fundamentales que configuran una vida lograda. Por eso, intentar vivir y difundir a través de acciones concretas y simples, como saludar, constituirá el complemento adecuado del gobierno de emergencia con la emergencia social y cultural que Chile reclama desde hace demasiado tiempo.

Temas
Te puede interesar

Chile crea su mayor empresa público-privada para explotar litio

La paz social y el gobierno de José Antonio Kast

América Latina 2025: el voto castigo entre la fragmentación y la erosión democrática

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"