viernes 9  de  enero 2026
ESPAÑA

Justicia española inicia diligencias contra Zapatero tras querella por nexos con el régimen de Maduro

La Audiencia Nacional de España remitió la querella presentada por la ONG Hazte Oír contra Zapatero a la Fiscalía, para que dictamine si procede admitirla o no

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La Audiencia Nacional de España confirmó este viernes que emprendió diligencias previas tras recibir una querella penal contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una causa relacionada con su supuesta vinculación con el régimen chavista.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional remitió la querella presentada por la ONG Hazte Oír a la Fiscalía, para que dictamine si procede admitirla o no, en un proceso que se encuentra en fase estrictamente preliminar, según informaron fuentes judiciales a NTN24.

Lee además
Omar Estacio.
ANÁLISIS

¿De dónde sacan los esposos Maduro-Flores el dinero para pagar sus abogados?
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

La querella acusa a Zapatero —presidente de gobierno español entre 2004 y 2011— de presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al régimen del dictador venezolano depuesto, Nicolás Maduro.

Una querella con medidas cautelares

Según el escrito de denuncia, la organización Hazte Oír solicita que el tribunal adopte medidas cautelarísimas contra el expresidente, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio español y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Asimismo, la querella propone que sean citados como testigos importantes figuras políticas y empresariales, incluyendo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García —ambos actualmente en prisión en otros procesos— y el empresario Víctor de Aldama.

La asociación sostiene en su denuncia que Zapatero “no se limitó a un papel político o diplomático”, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen venezolano en momentos en que ese gobierno enfrentaba un creciente aislamiento internacional.

Competencia y próximos pasos judiciales

La Audiencia Nacional considera que sí es competente para investigar los hechos al tratarse de presuntos delitos cometidos fuera de España por un ciudadano español, lo que justificaría la apertura de diligencias pese a que todavía no se han determinado en detalle la naturaleza ni las circunstancias de los hechos imputados.

El juez encargado del caso ha solicitado formalmente a la Fiscalía que emita un informe sobre si procede seguir adelante con la investigación, un paso habitual en esta fase procesal.

La apertura de diligencias ocurre apenas días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, en una operación sin precedentes que ha reconfigurado la atención internacional sobre los aliados del chavismo, incluidos países como Cuba, Irán y Rusia, así como figuras políticas vinculadas al régimen chavista.

La querella de Hazte Oír forma parte de una serie de iniciativas judiciales impulsadas por esa organización contra Zapatero, a quien responsabilizan de haber desempeñado un rol político que, según ellos, benefició de manera estratégica al régimen de Maduro en el ámbito internacional.

FUENTE: Con información de NTN24 / Europa Press

