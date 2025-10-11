sábado 11  de  octubre 2025
Opinión

Hombres de palabra

La palabra tiene, pues, una dimensión moral y una dimensión política. Es el puente entre el alma del orador y la comunidad de los oyentes

Juan Carlos Aguilera.

Juan Carlos Aguilera.

En Chile, el periodo electoral en que nos encontramos, ha ido adquiriendo protagonismo la cuestión de la consistencia entre lo que se dice y lo que está escrito en el programa y en el trato entre los propios candidatos. En este contexto, ser un hombre de palabra resulta de un valor inestimable.

La persona humana —masculina y femenina— es un ser que tiene palabra. Y la palabra, como enseñaban los antiguos, es la sangre del pensamiento. Por ella, el hombre no sólo se comunica, sino que se manifiesta. En el acto de hablar, se expresa a sí mismo, su interioridad y su modo de vivir en el mundo. Aristóteles llamó a esta capacidad logos semantikós, la palabra significativa, que no es mero sonido, sino expresión de lo verdadero y de lo justo. Gracias al logos, el ser humano trasciende la mera vida biológica (zoé) y se convierte en un ser político (zóon politikón), capaz de deliberar sobre el bien común.

Lee además
Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.
BÉISBOL

Cuenta saldada para Vladimir Guerrero Jr.
Sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York
Opinión

El silencio calculado de la ONU: Taiwán y el reconocimiento internacional

Pero la palabra sólo cumple su fin —su praxis teleía, su acción perfecta— cuando está ordenada a la verdad. La veracidad no es una táctica del discurso ni un adorno moral: es una virtud, una forma de justicia hacia el otro y hacia uno mismo. Quien dice la verdad contribuye a la concordia de la ciudad; quien miente, en cambio, la disgrega. La mentira rompe los lazos del logos, que son los mismos que sostienen la confianza pública y la amistad cívica.

La mentira, nacida del odio y del deseo de manipular, genera violencia. Gobernar en la mentira —como advertía Platón— es convertir la polis en una caverna donde las sombras sustituyen a la luz y la opinión reemplaza al juicio. La mentira política es una forma de dominio sobre la conciencia, y el primer paso hacia la tiranía del discurso. Por eso, el buen gobierno comienza en la palabra veraz.

La retórica, en su sentido más noble, debía servir a la verdad. Aristóteles enseñó que todo discurso político se sostiene sobre tres pilares: logos, ethos y pathos. El logos convence por la razón; el ethos persuade por la integridad del orador; y el pathos conmueve cuando el sentimiento es guiado por la justicia. Cuando estos tres elementos se armonizan, la palabra se hace instrumento de perfección política; cuando se separan, degenera en manipulación y demagogia.

La palabra tiene, pues, una dimensión moral y una dimensión política. Es el puente entre el alma del orador y la comunidad de los oyentes. El político que miente destruye su ethos, y con ello destruye la confianza que lo une con los ciudadanos. La verdad, en cambio, establece vínculos: conocerla, vivirla y amarla son actos inseparables de la persona virtuosa. Sin ellos, la libertad degenera en arbitrariedad y la política se reduce a espectáculo.

De ahí que uno de los cometidos fundamentales del político sea el buen uso y el cuidado de las palabras. No sólo porque la palabra debe respetar la realidad, sino porque puede también pervertir el sentido común, que es el alma de la vida social. Cuando el lenguaje se manipula, se desfigura la percepción de la realidad y se destruye la posibilidad de convivir, de realizar lo propiamente humano.

Por la palabra nos comunicamos, es decir, compartimos la verdad. Pues el logos del entendimiento, al comunicar la verdad, establece un vínculo tanto con la realidad como con los demás. Y en la medida en que vamos profundizando ese vínculo en el tiempo, irá floreciendo lo que será el fruto natural de esa verdad compartida: la amistad cívica, primera de entre las virtudes republicanas.

Por eso, el cultivo del lenguaje y la veracidad de la palabra son la raíz de la amistad cívica. La amistad cívica no es un afecto sentimental ni una simple cortesía: es el hábito de vivir juntos en la verdad. Es la confianza mutua que se funda en la palabra honrada y se sostiene por la fidelidad al bien común. La amistad cívica es el fruto natural de una sociedad que ha aprendido a hablar con sentido, donde el decir y el hacer se corresponden, y donde la palabra, cultivada con veracidad, promueve la paz.

Una comunidad política sana no se mantiene por la fuerza ni por la astucia, sino por la palabra fiel. La amistad cívica es su expresión viva: el lazo invisible que hace posible el diálogo, la cooperación y la justicia. Cuando la palabra se vacía o se falsea, desaparece la confianza, y con ella, la paz civil. Por eso, cuidar la palabra es cuidar la patria; y educar en la palabra veraz es el primer deber de todo político que ame su pueblo.

La amistad cívica, como fruto generoso de la verdad compartida, requiere ciertos nutrientes: la confianza que da seguridad; la fidelidad, es decir, la firmeza del amor en el tiempo; la honradez y la integridad; la sencillez basada en la sabiduría. Todo lo cual configura lo que el viejo republicano Cicerón llamaba el arte de vivir. Y este arte de vivir no es otra cosa que el carácter o modo de ser de la persona, el ethos que inspira confianza en el político.

Los hombres de palabra —aquellos para quienes su palabra vale tanto como su firma— no dicen una cosa y escriben otra, tratan a los demás con respeto y amabilidad. Se mantienen firmes en su topos, en su lugar moral, aunque arrecie el temporal de las encuestas o cambie el viento de la popularidad. Fueron hombres de palabra —y les costó la vida por mantenerla empeñada— un Sócrates, un Tomás Moro, por citar a dos hombres cabales. Para ellos, el “sí” era sí y el “no” era no: credenciales de verdad, y credenciales para la eternidad.

Esto es lo que esperamos los chilenos de a pie de los candidatos a presidentes de la República: hombres y mujeres de palabra. Que comprendan que la política no se edifica sobre la astucia maquiavélica y el cálculo, sino sobre la confianza; no sobre la mentira, sino sobre la verdad que une. Porque sólo donde la palabra se hace veraz florece la amistad cívica, y sólo en ella puede sostenerse el arte de gobernar.

Por: Juan Carlos Aguilera

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Evelyn y Luisa

Es otoño en el corazón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

Te puede interesar

Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia

Por DANIEL CASTROPÉ
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla a la multitud de israelíes mientras el empresario estadounidense Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, enviados por el presidente Donald Trump, observan durante una reunión en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025.
Fin del conflicto

Hamás anuncia que la liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana; Israel celebra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"