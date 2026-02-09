Humor y comicidad en la política

Vivimos un período histórico que exige de la dirigencia política empinarse por encima de intereses minúsculos para pensar no sólo en las próximas elecciones , sino también en las próximas generaciones. Se requiere una unidad política de Estadistas que sepan interpretar los signos de los tiempos para pasar de la patria mítica de la cual nos habló Ana Teresa Torres, a la patria posible y soñada por las nuevas generaciones de venezolanos.

Se trata de dejar el pasado a los rencorosos y resentidos que haciendo una falsa interpretación de la historia pretenden insertarla en una disparatada concepción ideológica en el presente. Ignoran que esa patria mítica, como dice la autora citada, “surge de la memoria colectiva y de la necesidad de los pueblos, no es una argucia ideada por algunas mentes clarividentes sino la respuesta de una sociedad a varias circunstancias, y dentro de un conjunto de diferentes referentes culturales”.

Los nuevos tiempos imponen construir el presente factible con los hombres y mujeres con que contamos, con sus capacidades y anhelos, con una visión de país como la expresada en la Constitución Nacional vigente, y programas de gobierno dirigidos a satisfacer necesidades muy sentidas y siempre postergadas de las grandes mayorías del país en el corto plazo, y que permitan remover las deficiencias y vicios estructurales de la gestión política venezolana en el mediano plazo.

El candidato o candidata de la unidad, ubicado en este contexto, que encarne la propuesta alternativa democrática, debe cumplir con el perfil exigido por la sociedad y que se reflejan en las encuestas serias. En todo caso debe ser un candidato o candidata de amplia visión, de sólida formación, que interprete cabalmente las esperanzas y expectativas de las grandes mayorías, y que tengan el propósito sincero de dar cumplimiento a las soluciones ofrecidas. La búsqueda y selección de ese candidato ideal debe comenzar desde ahora, no obstante, deben abstenerse las nulidades engreídas que se creen aptos para todo. No olvidemos que los ansiosos y desesperados generalmente van a parar al cementerio de los políticos o ponen la cómica.

Entendemos que para gobernar hay que tener un poco de humor. Es saludable, forma parte de la tolerancia que todo gobernante debe mostrar ante el señalamiento de sus errores y la mordacidad de la crítica. El régimen chavista no soporta ningún reproche u opinión adversa, cree que todo lo está haciendo bien porque la corte de serviles que tiene se parece a ciertos perritos que observamos en lo carritos “por puesto” que existen en la ciudad.

En un país donde la clase militar ya no manda divisiones ni batallones, sino que dirige negocios, que no cuenta cañones ni fusiles sino el dinero mal habido, donde los gobernantes se ríen de su pueblo, es el colmo del sarcasmo y de lo extenso y profundo de la descomposición moral que corroe el alma nacional. Existen cómicos que cuando fracasan se refugian en la política, pero hay políticos que no cejan en su empeño de poner permanentemente la cómica. La política es cosa seria, aunque tolera el humor.

La burla oficial frente al reclamo de su incompetencia por los ciudadanos forma parte de la gran tragedia nacional. Eso no puede formar parte del humor ni de la comicidad, para eso existen los dos espectáculos de masa por excelencia, el deporte y el teatro, aunque no debemos confundir el humor con la comicidad. www.venamerica.com.

Neuro J. Villalobos Rincón*

*Director de VenAmérica