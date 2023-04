IDEA fija posición sobre discurso de Petro en la OEA

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas ( IDEA ), a propósito del discurso pronunciado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) por el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro , saludan la propuesta de profundizar en el debate sobre la democracia, lejos de autocracias y dictaduras, a fin de fortalecerla y hacerla sensible al conjunto de los denominados “nuevos derechos”.

La Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001 y en vigor, en sus capítulos sobre la democracia y los derechos humanos y sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza ya los han prescrito. Sólo reclaman de voluntad política para su implementación cabal por los gobiernos. Y en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José – que en el discurso del caso la llama carta democrática el presidente colombiano y pide reformarla – no ha de olvidarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia y con base en la misma Convención ha ejercido una amplia tutela sobre los “nuevos derechos”: los relacionados con los pueblos indígenas y tribales, la justicia transicional, los derechos de las mujeres, la igualdad y no discriminación, los derechos ambientales y el derecho a la salud, entre otros. Sus decisiones, empero, no son acatadas en los Estados parte donde rigen autoritarismos y dictaduras.