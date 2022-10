La noche del 28OCT22 se produjo en los estudios de la poderosa red Globo en Rio de Janeiro, el último de los choques televisivos entre los dos candidatos. No hubo debate, no hubo exposición de propuestas. Ambos candidatos cruzaron insultos por cerca de dos horas en un evento que no debe haber modificado sustancialmente el cuadro de preferencias electorales, pero demostró el bajo nivel del debate político brasileño actual. La noche del 29OCT22 estarán todavía circulando nuevos resultados de encuestas de empresas asociadas con la red Globo y el periódico Datafolha, a pocas horas de la apertura de los centros de votación, las cuales darán a Lula como triunfador.

Resultados de una encuestas revelados en la mañana del 29OCT22 por Paraná Pesquisas, empresa que mostró bastante aproximación a los resultados de la primera vuelta, indicaban un empate técnico entre los dos candidatos con 50,4% para Lula y 49,6% para Bolsonaro.

*****

El eje castrochavista continental podría hacerse con el control de gobierno brasileño a partir del 01ENE23. La candidatura de Lula ha sido impulsada no sólo por su tradicional base de organizaciones políticas y sindicales izquierdistas, sino que logró concentrar el respaldo de grandes medios de comunicación, sectores empresariales y financieros, partidos de tendencia socialdemócrata que detentan el control de órganos del Estado como los tribunales electorales.

Bolsonaro, por su parte, no cuenta con un partido propio y los sectores que los respaldan se integran a su alrededor de manera no institucional. Sectores urbanos no izquierdistas, iglesias evangélicas, empresarios y regiones dedicadas al agronegocio son la base de respaldo del presidente.

*****

La noche del 26OCT22 fue de crisis política en Brasilia. Jair Bolsonaro, quien sistemáticamente ha criticado el sistema de votación y escrutinio, convocó al Palacio de Planalto, al alto mando militar. Los comandantes de las fuerzas militares escucharon un informe según el cual desde el Tribunal Superior Electoral se habría realizado una maniobra para impedir la emisión de cientos de spots publicitarios de la campaña de Bolsonaro en estaciones radiales situadas en regiones en disputa. Representantes de Bolsonaro introdujeron el 25OCT22 ante el TSE un informe sobre el sabotaje realizado desde ese organismo a la campaña del presidente. La respuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral y miembro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fue desechar rápidamente el pedido y ordenar la apertura de una investigación a Bolsonaro acusándolo de pretender “tumultuar” el proceso electoral.

*****

El sistema electoral brasileño le confiere a las autoridades electorales una alta participación en los procedimientos de las campañas electorales incluyendo el contenido de las propagandas. El STE está involucrado incluso en el flujo de los materiales audiovisuales desde las campañas a las estaciones de radio y Tv donde de manera obligatoria son transmitidos bloques de propaganda de los candidatos. A juicio de Bolsonaro, la maniobra en su contra se sumaba a la sistemática censura de propagandas, cierre o bloqueo de canales en redes sociales e incluso de canales de streaming en YouTube ordenados por el magistrado Moraes.

Por cierto, Moraes antes de ingresar al Supremo Tribunal Federal en 2017, fue militante del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso quien está alineado con Lula. En 2005 Moraes era miembro del gobierno del estado São Paulo encabezado por Geraldo Alckmin quien hoy en día es el candidato a vicepresidente de Brasil en la fórmula encabezada por Lula.

*****

En Brasilia el 26OCT22 se hablaba de dos golpes de Estado en proceso. El poder judicial a manos de Moraes amenazando con inhabilitar al candidato Bolsonaro. Y Bolsonaro intentando suspender las elecciones con apoyo parlamentario y militar.

Según diversas fuentes, Bolsonaro midió entre los jefes militares y entre las cabezas de los partidos que los respaldan, la opción de exigir la suspensión de la segunda vuelta marcada para el 30OCT22. La propuesta de Bolsonaro no contó con el respaldo de los consultados. Tras la reunión con los comandantes de las fuerzas militares, Bolsonaro se reunió con periodistas que habían sido citados desde varias horas antes. En los medios políticos y en las redacciones de los medios se esperaba un pronunciamiento bomba por parte de Bolsonaro pero el presidente candidato, se limitó a explicar que el sabotaje a sus spot propagandísticos explicaban que el crecimiento de apoyos en varias regiones se había detenido.

En su careo con Lula la noche del 28OCT22, Bolsonaro le dijo a su contrincante “usted sabe que el sistema está contra mí”. Bolsonaro hizo gestos para indicar que la propia empresa que servía de anfitriona al debate, el poderoso y omnipresente canal Globo, está abiertamente en su contra.

*****

Una masiva delegación de representantes de la oposición venezolana viajó a Washington para reunirse con voceros del gobierno de EEUU. Se trata del grupo de “negociadores” que en nombre de la “Plataforma Unitaria” participaron en las pláticas sostenidas en México durante el año 2021 con representantes del régimen chavista. Las pláticas Maduro-Oposición siguen siendo promovidas por el gobierno de EEUU como el esquema para adelantar un proceso de redemocratización de Venezuela mediante la convocatoria a elecciones generales con condiciones aceptables. A su vez, estas pláticas en las cuales Nicolás Maduro pareciera poco interesado en participar y sus hipotéticos acuerdos, han sido colocados como condición para el gobierno Biden bajar la presión de las sanciones a las empresas petroleras controladas por el régimen venezolano.

Si bien los “negociadores” opositores están encabezados por Gerardo Blyde, quien mantiene recurrentes contactos con su contraparte chavista Jorge Rodríguez, la oposición decidió enviar a EEUU a todos los integrantes de la paralizada comisión negociadora: Roberto Enríquez de COPEI, Stalin González, Tomás Guanipa de Primero Justicia, Luis Emilio Rondón de “Un Nuevo Tiempo”, Freddy Guevara de “Voluntad Popular” el partido de Juan Guaidó, Mariela Magallanes de “Causa R”, Luis Aquiles Moreno de AD y la secretaría Ejecutiva del grupo Claudia Nikken. Al parecer no existe mucha confianza entre los partidos opositores y prefieren mandar sus propios delegados a escuchar lo que EEUU tiene que decir.

*****

En el Departamento de Estado la numerosa comitiva opositora venezolana fue recibida el 19OCT22 por la segunda a bordo: la subsecretaria de Estado Wendy Sherman quien estaba encargada de la casa ese día ya que el secretario de Estado Antony Blinken había salido a Filadelfia, en el estado de Pennsylvania, a inaugurar una oficinas de emisión de pasaportes y para asistir a un acto de juramentación de nuevos ciudadanos.

Tras la reunión protocolar con Sherman, los enviados por la oposición venezolana fueron atendidos por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Brian A. Nichols.

*****

El propósito del viaje a Washington resultó poco claro y el Departamento de Estado le confirió una baja relevancia limitándola casi exclusivamente a lo ceremonial. En Caracas, fuentes cercanas al “gobierno Guaidó” señalaron a este Informe que el motivo del viaje fue el de conocer de primera mano las decisiones del gobierno estadounidense en cuanto las sanciones al régimen chavista y procurar apoyo financiero de EEUU para continuar con las eventuales nuevas pláticas en México.

Los rumores sobre el fin del apoyo a Guaidó por parte de EEUU, el papel de puente que estaría cumpliendo el gobierno de Colombia entre Maduro y EEUU, el trabajo de zapa de opositores venezolanos opuestos a Guaidó y con acceso a círculos de poder en Washington, la persistente campaña de empresas petroleras para lograr autorización de la Casa Blanca para retomar operaciones en Venezuela, la eclosión de la alianza alrededor de Guaidó, la pérdida de apoyo internacional al “gobierno Guaidó” son asuntos que están en el ambiente.

*****

Tanto Sherman como Nichols ratificaron a los enviados desde Caracas, el respaldo de EEUU “al regreso de las negociaciones lideradas por Venezuela con el régimen de Maduro en el marco del proceso de la Ciudad de México para promover elecciones libres y justas en 2024 y abordar cuestiones humanitarias”. Se trata de la posición que el gobierno de EEUU, desde el final de la administración Trump hasta la fecha, ha mantenido ante Venezuela.

Las elecciones de medio término en EEUU del 08NOV22 marcarían la fecha en la cual el gobierno Biden pudiera revelar cambios en su línea hacia Venezuela, especialmente en el asunto clave de las sanciones. Empresas petroleras estadounidenses y golosos altos jerarcas del régimen chavista están en espera de noticias.