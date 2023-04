EEUU leyó cartilla a Petro sobre sanciones a Maduro

El 20ABR23 Petro aclaró que no actuaba como “mediador” en la crisis venezolana, pero amplió los que según él serían los objetivos de su “conferencia” sobre Venezuela. En la conferencia, en la cual no estarán presentes representantes directos de Maduro ni miembros de la oposición venezolana, Petro dice que se buscará “fijar mínimos de un gran acuerdo que garantice no sólo elecciones y levantamiento de sanciones sino además la normalidad de todos los actores políticos en Venezuela”. Es decir, el presidente de Colombia dejó en evidencia que su “conferencia” sobre Venezuela es una maniobra propagandística ya que las negociaciones están paralizadas por Maduro, el amigo de Petro. Pese a la agresiva conducta del embajador de Petro en Caracas contra la oposición venezolana, Petro decidió invitar a los representantes de la oposición para reunirse en Bogotá previo a la “conferencia”. El “negociador” de la oposición, Gerardo Blyde, y otros representantes partidistas conformaron su viaje a Bogotá. Nadie sabe muy bien con que objeto. Ya Blyde había sostenido un encuentro con Petro en París el 11NOV22 acompañado del negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, y los mandatarios de Francia y Argentina Emmanuel Macron y Alberto Fernández.

*****

Poco menos de una hora antes de la llegada de Petro a la Casa Blanca el 20ABR23, el gobierno de EEUU respondió públicamente a la prédica de Petro sobre las sanciones al régimen chavista. El almirante (retirado) Jonathan Finer, quien actualmente ocupa el cargo de “coordinador de comunicación estratégica” y vocero del Consejo de Seguridad Nacional, asistió para referirse a temas de “política exterior, en la rueda de prensa rutinaria ofrecida por la vocero de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre”. Finer hizo una introducción para explicar los alcances de la inminente reunión Biden-Petro sin mencionar el asunto de Venezuela. Varios reporteros que cumbre la Casa Blanca se encargaron de preguntarle sobre las exigencias de Petro: “Petro viene hoy a la Casa Blanca diciendo que su mensaje sobre Venezuela es menos sanciones, más democracia. Pero Maduro dice que la secuencia de eso tiene que ser el alivio de las sanciones seguido del progreso democrático. ¿Cuál es la respuesta de EEUU a esto? ¿Qué le va a decir el presidente a Petro al respecto?” La pregunta sirvió para que Finer reiterara la posición de EEU sobre las sanciones aplicadas a altos jerarcas del régimen chavista y a empresas estatales bajo su control:

“Durante mucho tiempo hemos dejado claro que revisaremos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos constructivos del régimen de Maduro y si las partes venezolanas pueden lograr un progreso significativo y volver a una democracia en el país. Pero creo que también hemos sido muy, muy claros en cuanto a que no tenemos miedo de tomar medidas en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o no cumpla con sus compromisos” (…) “tenemos un caso, hubo un alivio de las sanciones con respecto a Chevron en Venezuela y

eso fue indicativo de, nuevamente, nuestra opinión de que Maduro había tomado algunas medidas, pero nos gustaría ver más”. En otro segmento de la rueda de prensa Finer, preguntado sobre cuáles nuevas medidas podría tomar EEUU, afirmó: “seguiremos deteniendo a cualquier actor que se involucre en la corrupción, viole las leyes de EEUU, abuse de los derechos humanos en Venezuela”.

*****

A su salida de la Casa Blanca, Petro se reunió con la prensa, a la cual le repaso los acuerdos y los temas bilaterales tratados con Biden. Rápidamente el asunto de Venezuela salió a relucir y Petro usó como es usual su estilo hiperbólico para hacer creer que había negociado con Biden el fin de las sanciones al régimen venezolano. “Quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y luego levantar sanciones. O paulatinamente, en la medida en que se vaya cumpliendo una agenda electoral, que se vayan levantando también esas sanciones”. Es decir, cualquier cosa… En el comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos, en realidad sólo aparece una mención genérica a Venezuela: “expresamos nuestro compromiso compartido de apoyar y contribuir a la resolución de la situación en Venezuela”. En su reunión, Petro había solicitado a Biden recursos financieros para la implementación de programas agrarios correspondientes al acuerdo de Paz con las Farc, pidió dotación de lanchas y drones para realizar operaciones antinarcóticos, pidió dinero para el fondo de la Amazonía que maneja Brasil, pidió la interconexión eléctrica del continente…

Ante la prensa, Petro afirmó que a su “conferencia” sobre Venezuela asistirá una veintena de cancilleres incluyendo a EEUU, pero Biden no enviará a su secretario de Estado o a algún alto funcionario del Departamento de Estado. La delegación de EEUU a la “conferencia” de Petro es de nivel intermedio. La delegación estará encabezada por el exsenador Chris Dodd quien tiene cargo de “Asesor especial para las Américas” y fue el encargado de representar a EEUU en la reciente reunión cumbre de la CELAC, organismo del cual EEUU no forma parte. Dobb estará acompañado por dos funcionarios de la Casa Blanca: Jonathan Finer y el colombo-estadounidense Juan Gonzáles quienes ejercen en el Consejo de Seguridad

Nacional como Asesor adjunto de Seguridad Nacional y Asesor para el Hemisferio Occidental, respectivamente.

Por cierto, el asesor Dodd forma parte del equipo senior de política internacional en la empresa “Arnold & Porter Kaye Scholer LLP” de Washington, la misma desde la cual actúa el exdiplomático Thomas Shannon y que ha prestado servicios en los últimos años al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno provisional de Juan Guaidó y al gobierno izquierdista argentino de Alberto Fernández, entre otros.

*****

Sergüéi Lavrov, el canciller del gobierno de Rusia, realizó una visita a sus principales aliados en el Continente.

El 17ABR23, Lavrov aterrizó en Brasilia, curiosamente trajeado de jeans y zapatos deportivos. Su jornada en la capital brasileña incluyó una reunión de trabajo con el canciller Mauro Vieira incluyendo un almuerzo al cual fue invitado en asesor presidencial y canciller paralelo Celso Amorim. Lavrov y Amorim habían sostenido una reunión en Moscú el 30MAR23 en Moscú. Tras la sesión de trabajo en el Palacio de Itamaraty, Vieira y Lavrov fueron a la residencia presidencial del Palacio de la Alvorada donde fueron recibidos por Lula. Extrañamente no fueron distribuidas imágenes de este encuentro.

El 18ABR23, Lavrov llegó a Caracas, esta vez vistiendo traje y corbata, para sostener encuentros con el ministro de Exteriores Yvan Gil, con la vicepresidenta y real canciller del régimen Delcy Rodríguez y con Nicolás Maduro. El ruso sostuvo también reuniones individuales en Caracas con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente de la CELAC, el “camarada” Ralph Gonsalves y, con el ministro de exteriores de Bolivia Rogelio Mayta.

El 19ABR23, el ministro ruso llegó a Managua para un encuentro con el canciller Denis Moncada y luego con la pareja gobernante Daniel Ortega y Rosario Murillo. Moncada ya había sostenido una reunión con Lavrov en Moscú el 30MAR23. Lavrov prefirió no pernoctar en Managua y partió inmediatamente a Cuba.

El 20ENE23 Lavrov se reunió en La Habana con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Luego fue recibido en el Palacio de la Revolución por Miguel Díaz-Canel. En la reunión pública, Raúl Castro fue sentado a la izquierda de Díaz-Canel quien presidía la cita con el ruso.

El periplo de Lavrov por América, más allá de algunos acuerdos menores suscritos, tenía como propósito confirmar las alianzas políticas que Moscú mantiene en el Continente con gobiernos de marcada tendencia antiestadounidense.

*****

Mientras Petro hacía maletas para viajar a Washington, en Bogotá se reunía el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo. El objetivo del encuentro era mostrar respaldo político a las “reformas” promovidas por Petro y organizar la plenaria del Foro que deberá tener lugar en Brasilia a mediados del año.

Durante los días del evento en Bogotá, el canal de propaganda ruso RT distribuyó una entrevista realizada por la periodista Michele de Melo a su paisana Monica Valente en la cual abordaron el papel del Foro de São Paulo en la política interna de los países del Continente. Valente es dirigente del partido PT de Brasil formando parte de su dirección Ejecutiva Nacional, fue la Secretaria de Relaciones Internacionales del PT desde 2014 hasta 2020, formó parte del equipo de transición del actual gobierno de Lula y ejerce desde el 2014 la Secretaría Ejecutiva del foro de São Paulo. Se trata de una de las activas operadoras internacionales del petismo. Ejemplificando sobre la intervención del FSP en los procesos electorales internos se refirió a la actividad desplegada en Perú en 2021 para lograr la alianza, con vistas a la segunda vuelta electoral, entre los dos “candidatos progresistas”, Pedro Castillo y Verónika Mendoza. Sobre próximos procesos electorales en la región, Valente dijo: “tenemos las elecciones a fin de año en Argentina, pero también tenemos unas antes, el 30 de abril en Paraguay. Hay elecciones, hay partidos del Foro de São Paulo que están disputando las elecciones presidenciales y parlamentarias en Paraguay. Estamos hinchando (sic) mucho para que estos partidos puedan tener éxito en Paraguay. Y seguiremos también buscando contribuir con nuestros partidos miembros para construir consensos y unidad”.

El 30ABR23 habrá elecciones generales en Paraguay. Los aliados locales del Foro de São Paulo forman parte de la coalición “Concertación Para un Nuevo Paraguay” que presenta la candidatura de Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico.

*****

Por cierto. El Grupo de Puebla, la versión VIP del Foro de São Paulo que se autodenomina de alianza de progresistas y que usualmente oculta sus relaciones con la dictadura chavista, decidió ya mostrarse públicamente con Nicolás Maduro. El 19ABR23 Maduro recibió en Caracas a los colombianos Ernesto Samper Pizano y Clara López y al chileno Marco Enríquez Ominami quienes actúan como coordinadores del grupo.

El alto jerarca chavista Jorge Rodríguez fue recientemente incluido en la lista de “miembros fundadores” del Grupo de Puebla marcando el ingreso del chavismo.