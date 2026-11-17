En mí ‘Conversación con la Historia’ de esta semana con Marguerite Antoinette Jeanne Marie Yourcenar y Mijail Afanásievich Bulgákov, me planto por la seducción del poder y el síndrome del Taita. Seré un poco más atrevido: iré más allá no sólo cabalgando en los tiempos, sino en el pensamiento crítico de grandes pensadores y sus personajes, careados con nuestros propios protagonistas.

¿Qué pensaría esa gran escritora Belga, Marguerite Yourcenar, o cualquiera de sus grandes protagonistas como el Emperador Romano Adriano [Memorias de Adriano] sobre Bolívar? ¿Qué nos diría el galeno Zenón de su obra Opus Nigrum, de próceres como Bolívar y Páez, urogallos como Boves o amantes de las fachadas como Guzmán Blanco?

OPINIÓN ¿Por qué le cuento a un chatbot lo que me cuesta contarle a un amigo?

Quiero atravesar las historias de Mijaíl Bulgákov-el gran escritor ruso de la novela El Maestro y Margarita-a través de su invitado, el propio Diablo [Woland], quedando en evidencia que eso de venderle el alma, no son cosas sólo de rusos o revoluciones, sino una debilidad del ser humano. Hablaré con el profesor Preobrazhenski [de la obra de Bulgákov Corazón de Perro] y su caracterización en dictadores como Gómez u otros, al tiempo de hurgar en el allanamiento de Pilatos frente a Jesús, una lavada de manos cuya orfandad trasciende hasta nuestros días. Ya lo decía Mijaíl Bulgákov [El maestro y Margarita]: «Los manuscritos no arden», por lo que agregaría es preciso desempolvarlos para verlos brillar…

Una tertulia fuera del tiempo

Aquella noche imaginé una tertulia imposible. Marguerite Yourcenar, Mijaíl Bulgákov y el emperador Adriano. Tres vidas, tres épocas y una misma inquietud: ¿Qué ocurre cuando el hombre confunde el poder con la verdad y la autoridad con la libertad? Pocas veces he sentido un mejor manejo de los conceptos clásicos de libertad y justicia, que los desarrollados por estos autores en sus novelas.

Nos reunimos en la Villa Adriana, en Tibur [Tívoli, Italia. A 30 km de Roma]. Camino en un clima fresco entre jardines, estanques y columnas romanas, hacia una pequeña colina donde encuentro una mesa con aceitunas, queso de oveja, pan de espelta, dátiles e higos. Además había vino romano diluido con agua [como lo hacían en el palacio de Herodes el Grande en Masada con la recolección de agua de lluvia en cisternas], té negro, encurtidos. Humildemente me traje una botella de vino portugués para la ocasión.

Yourcenar llegó primero, con su serenidad intelectual. Bulgákov apareció después con un cigarrillo y una sonrisa irónica. Adriano —cuyo cuerpo se había ido del mundo terrenal en 138 DC—aun conserva la fatiga de la enfermedad que lo llevó a una difícil sucesión de poder. Llegó en momentos que gobernaba Antonino Pío [138-161] siendo que el llamado a suceder [Lucio Aelio César] murió extrañamente en enero de 138 DC. El legado de Adriano fue realmente seguido por Marco Aurelio [161-180 DC], lo cual evidencia no sólo organizó el imperio bajo su mando sino su legado después de su muerte.

Adriano se sentó frente a nosotros. No era el emperador de los bustos marmóreos, sino el hombre reconstruido por Yourcenar en Memorias de Adriano: culto, melancólico, consciente de la fragilidad del poder.

—Gracias por venir. Los he convocado—dije—porque quisiera conversar sobre Venezuela, mi país. Hemos conocido libertadores, caudillos, dictadores, presidentes civiles y hombres que han pretendido encarnar por sí solos el destino de la nación.

Adriano levantó su copa. —Entonces no hablaremos solamente de Venezuela. Hablaremos de una tentación muy antigua: la de gobernar a los hombres como si fueran propiedad del gobernante

Yourcenar y Adriano: el poder también tiene conciencia

Marguerite Yourcenar nació en Bruselas en 1903. Su padre, Michel de Crayencour, la acercó desde niña a la cultura clásica, los viajes y la literatura. En 1939 se estableció en EEUU, donde compartió su vida con Grace Frick, quien transcribió sus obras. En 1980 se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Academia Francesa. Su obra más célebre, Memorias de Adriano (1951), no es simplemente una novela sobre Roma. Es una exploración de la conciencia de un gobernante que al final de su vida, examina sus decisiones, sus afectos, sus errores y la carga de haber tenido en sus manos el destino de millones.

—Marguerite—pregunto: —¿Qué puede enseñarnos Adriano sobre nuestros caudillos? Por cierto, encantado de conocerla, aunque ya sé mucho de Ud. por sus irrepetibles novelas. Me llamo Orlando Viera-Blanco. Un amante del buen escritor, pero, sobre todo, un admirador de quienes como Ud. van a fondo en los sentimientos por la libertad, el poder y la justicia.

—Enchanté de faire votre connaissance également, Orlando. —Igualmente un placer conocerle. Mire Ud.: —El poder no debe juzgarse únicamente por sus conquistas, sus obras o su popularidad. Antes debe juzgarse por los límites que se imponen. Adriano intervino:

—“Ave. Bonus Vasperum” [Os saludo. Que esta tarde nos sea propicia]. Y continúa El Emperador bien ataviado: “Un gobernante puede pacificar territorios, construir ciudades y extender fronteras. Pero si no comprende que gobierna a seres humanos y no rebaños, habrá confundido gestión con dominación”.

Pensé en Simón Bolívar. El Libertador fue un fundador extraordinario, pero también un hombre enfrentado a la fragmentación, la anarquía y la fragilidad institucional. Su propuesta de presidencia vitalicia en la Constitución de Bolivia [1826] revela la tensión entre su aspiración de orden en una república de ciudadanos. —¿Fue Bolívar un caudillo? —pregunté.

—Fue mucho más complejo que una etiqueta—respondió Yourcenar—. Un libertador puede terminar tentado por el poder que le permitió liberar. La grandeza histórica no exime de examinar contradicciones. Adriano añadió: —“Res publica Virtute unis viri niti non potest” [La república no puede depender eternamente de la virtud de un hombre]. Si necesita un héroe para sobrevivir, todavía no ha aprendido a gobernarse. Esta frase luce escrita para Venezuela, pensé.

Bulgákov: el perro, el hombre nuevo y la revolución

Mijaíl Bulgákov nació en Kiev en 1891. Fue médico, conoció la guerra y la Revolución rusa y llegó a Moscú en 1921 [30]. La censura soviética persiguió su obra. En 1930 escribió a las autoridades solicitando libertad para trabajar o emigrar. Stalin lo llamó personalmente y terminó trabajando en el Teatro de Arte de Moscú. Su libertad creativa nunca dejó de estar condicionada.

En Corazón de perro (1925), el profesor Preobrazhenski transforma a un perro callejero, Shárik, en un ser humano. El resultado es Shárikov: un individuo vulgar, resentido y oportunista, que pretende reclamar derechos y autoridad sin haber desarrollado responsabilidad, cultura ni conciencia.

—Mijaíl: ¿Qué quiso decirnos con ese experimento?

—Que el hombre no transforma su naturaleza por causa de las estructuras que lo rodean. La ingeniería social puede producir obediencia, pero minada de resentimiento y monstruosidad. No necesariamente ciudadanos.

Preobrazhenski, el mismísimo creador del ‘invento”, interviene:

—Mi error fue creer que podía fabricar un ser humano con el corazón de un perro. Aprendemos que la transformación biológica no produce virtud, sólo apariencia.

—La virtud nace de la seriedad en la polis, en la ciudad, en la educación de los jóvenes, comenta Adriano. Me lo decía Plutarco citando al más grande, Platón: ¡Los jóvenes, los jóvenes Adriano! En ellos descansa el futuro de la ciudad. Sembremos su ejemplo.

De inmediato pienso en la promesa revolucionaria del «hombre nuevo». En Venezuela se ofreció refundar la sociedad, sustituir las élites, crear una nueva conciencia y construir una ciudadanía en un laboratorio de doctrinas y revolución.

—¿Y qué ocurre cuando desde el poder se busca fabricar ciudadanos?, pregunto…

—No educan amigo Viera-Blanco, sino moldean—respondió Zenón, el médico y pensador de Opus Nigrum[otra de las grandes creaciones de Yourcenar]

—Educar es enseñar a pensar. Fabricar es imponer y decidir de antemano qué debe pensar el otro. Bulgákov sonrió:

—En Corazón de perro hay una frase que convendría colocar en todas las oficinas públicas: «La ruina no está en los retretes sino en las cabezas». Hombres de pura fachada sin cabeza, ni razón, que dependen del peligroso instinto de un corazón hambriento, rabioso y con sed de venganza.

Woland visita Venezuela: el Taita y la seducción del poder

Fue entonces cuando las lámparas parpadean. Una sombra cruzó los mosaicos y apareció un hombre vestido de negro, con una sonrisa elegante, una mirada inquietante y una extravagante comitiva con imagen aristocrática.

—Buenas noches. Espero no interrumpir. Bulgákov dejó su cigarrillo. —¿Woland…?, replica Mijaíl.

Era el Diablo de su afamada novela: El maestro y Margarita. En la novela, Woland llega a Moscú y pone al descubierto—con cinismo único—las hipocresías, vanidades, miedos y corrupciones de una sociedad que presume de racionalidad y superioridad moral.

—Me han hablado de Venezuela—dijo Woland—. Un país de petróleo, libertadores, generales, revoluciones y hombres providenciales. ¡Qué escenario tan interesante!

—¿Qué busca allí? —¿Ha estado?, pregunto.

—¿Y Ud no es acaso quien quiere ser el abogado del Diablo?

—Sólo deseo saber por qué tantos desean ser un Taita, el que todo lo resuelve sin parlamento, sin jueces, sin partidos […] Adriano voltea, baja su copa y mira con severidad: —Eso no es un gobernante. Es un amo, asienta El Emperador.

Woland sonríe y agrega: —Pero los pueblos suelen pedirlo. Primero reclaman orden, después, justicia, luego prosperidad. Cuando descubren que el salvador también se equivoca es tarde porque ya se ha cargado las instituciones que permitían controlarlo.

Pensé en José Antonio Páez, en la Venezuela posterior a la Independencia, cuando las lealtades militares y regionales pesaban tanto como las instituciones republicanas. Pero Páez fue decisivo en la construcción del Estado venezolano. No exagero en decir el primer demócrata que apostó a la alternatividad con Vargas. Su autoridad también reflejó la persistencia del liderazgo personal [el otro taita]. Pero se cultivó y ensayó la negociación en vez de la lanza.

Luego viene a mi mente Antonio Guzmán Blanco: modernizador, centralizador, constructor de obras públicas y promotor de una imagen monumental de sí mismo. Creador del culto a Bolívar como instrumento de legitimación política.

—El Taita cambia de uniforme—dijo Bulgákov—pero conserva la misma tentación: someter el destino de todos a su voluntad.

—Pero es un Taita afrancesado replico. Woland se volvió hacia mí.

—Abogado: puedo ofrecerle a Venezuela un gobernante infalible. Sólo tendrá que aceptar que la libertad es un lujo y que la verdad debe subordinarse a la conveniencia disfrazada de “estabilidad”.

—¿Ud. como que ya negoció el alma de muchos compatriotas por allá en los 90?

—¿Negociar yo? ¿Sólo en los 90? No querido lego. Desde que Colón llegó a tierra de gracia, he tentado el alma de muchos que cayeron en mis fustes. Me bastó ofrecer algunos ‘dátiles y uvas’ más un poco de ron. Fue suficiente para que ardieran los manuscritos y el orden. La esclavitud africana de los siglos XVI y XIX; la Guerra a muerte y el proceso de independencia convertido en traiciones y tragedia [1813-1815]; la huida a Oriente en 1814 y la entrada de uno de mis pupilos más notorios, Boves; la guerra Federal; la dictadura de mi benemérito, Don Juan Vicente Gómez; la muerte de Delgado Chalbaud y la llegada de Pérez Jiménez; la democracia herida por eso mal llamado Caracazo; las intentonas militares de 1992 y la destrucción institucional que comenzó con la salida de Pérez en Mayo de 1993; las represiones 2014-2017; el éxodo y la hambruna 2018 hasta nuestros días, están en mi lista. ¿Le sigo enumerando abogado del diablo? No necesité conquistar el infierno para seducir la voluntad de hombres codiciosos amantes de una capa negra.

—¿Quiénes fueron?

—Quien mejor que Ud. para saber Viera-Blanco quienes son sus leones, sus azotes del pueblo. Se dice el pecado, pero no el pecador.

En ese momento siento un gran malestar que me obliga a apartarme del sitio. También arde mi alma y mi escozor. ¿Por qué no lo vimos venir? ¿Por qué es tan recurrente en nuestra historia? ¿ES un tema sinodal o laico?

¿O acaso sí, un mal sentimiento transformado en un conflicto no resuelto: ¿la rabia, la ignorancia del otro y el resentimiento que nubla la razón? Todos tratados como perros en vez de como dignos ciudadanos. ¿Dónde quedaron nuestras virtudes? ¿Todas entregadas inocentemente a un Taita, a un supuesto redentor, al Diablo? ¿Fuimos inocentes?

Todas estas preguntas me sacuden la cabeza por reconocer mi propia cobardía. Como Pilatos que sacrificó la justicia para conservar el poder y sus privilegios. En ese momento Adriano me alcanza: —¿Está bien Viera-Blanco?

—Bueno un poco indispuesto, la verdad.

—La consciencia siempre demanda. Sobre todo, cuando caemos en cuenta que hemos conculcado la paz por favorecer la injusticia que es un silencio estruendoso e indigesto.

Pero regrese Ud. Hay tiempo para convertir aparentes revoluciones en templos de amor y libertad, como convertí yo a Judea y Jerusalén en Aelia Capitolina, en honor a mi nombre [Publio, Elio, Adriano] y en honor al Dios Júpiter.

—No se aparta Ud. de los egos Adriano.

—No si rindo homenaje a la divinidad, que alivia el alma y la consciencia. Regresemos. Aún queda vino, pan, agua por beber y virtudes por descifrar.

—Tomándome de un abrazo, me detuve a preguntar: —¿Pero, por qué aceptamos vivir así Elio, por qué permitimos a hombres como Boves, Guzmán, Gómez o Pilatos, mi respetado Emperador?

—No se reproche Ud. Orlando. A veces la necesidad no tiene corazón sino cara de perro [diría el profesor Preobrazhenski de Bulgakov y su monstruo Shárikov]. Pero volvamos por favor. Quedan muchas preguntas por responder o si acaso dilecto amigo, respuestas por preguntar, que es menester enaltecer y trascender para la historia…[Continuará].

@ovierablanco