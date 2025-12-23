Kast, presidente de Chile y esperanza para Cuba

La luz de la esperanza está presente en el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad y la democratización del país. A pesar de la presencia de la más longeva y cruel dictadura del hemisferio, la castrocomunista; no puede apagar sus voces de libertad expresa en más de 1 000 prisioneros políticos, ni se amilanan a pesar del uso frecuente de su maquinaria de matar amparada por el terror de Estado.

El pueblo chileno reforzó la luz de libertad y esperanza no solo para ellos sino para toda la humanidad y en su sapiencia desechó y derrotó al socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, por segunda ocasión en esos últimos cuatro años, anterior fue el rechazo abrumador a la constitución comunista, propuesta por la actual administración saliente; para completar su victoria y reafirmar su rechazo total al comunismo, eligió en las urnas electorales al presidente de Chile para el período del 2026-2030, José Antonio Kast .

José Kast, del Partido Republicano de Chile ganó 7 225 021 votos (58,18%), de los 13 516 777 participantes, de 15 618 167 personas registradas. Kast obtuvo casi un 20% de puntuación sobre su más cercana competidora, la candidata Jeannette Jara del Partido Comunista, quien obtuvo el 41,82% en el balotaje o segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025.

La elección del presidente electo, José Kast, fue un exceso de multitud de pueblos, manifestado en el triunfo en todas las regiones del país, desde Arica, en el norte, a Punta Arenas, en el sur, y sobre todo en la capital Santiago de Chile. Esto fue una muestra contundente de no querer el sistema comunista en Chile.

El presidente electo José Antonio Kast Rist está casado con la abogada María Pía Adriasola Barroilhet, desde 1991, y tienen nueve hijos, entre ellos el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. También Kast es abogado y conoció a su esposa en la época estudiantil y se graduaron en la Pontificia Universidad Católica de Chile (1990).

Desde la confirmación del presidente electo, José Kast, comenzó un intenso trabajo para hacer realidad sus propuestas del mejoramiento de Chile y tuvo encuentros tanto nacional, como internacional. En el país se reunió con varios de sus colegas más cercanos para definir las estrategias de trabajo y formar el futuro equipo presidencial.

Aquellos escogidos por Kast son: María Adriasola, abogada de 58 años, esposa de Kast; Martín Arrau, ingeniero civil (46); Arturo Squella (47), abogado; Claudio Alvarado, ingeniero comercial (65); Jorge Quirzo, economista (63); Mara Sedini, ingeniera comercial y periodista, 40 años; Cristián Valenzuela, abogado (44); María Jesús Wulf, socióloga (35) y Ruth Hurtado, de 44 años, cofundadora de la Corporación Más Mujeres Líderes.

Un día después de ganar la elección, Kast se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei en su primer viaje al exterior como presidente electo de Chile. En la mañana de este martes (23/12/2025), en su segunda visita internacional, se trasladó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El mes de enero Kast viajará a visitar al presidente Jose Jeri, de Peru.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió múltiples mensajes de felicitaciones de presidentes y líderes, así como del presidente argentino, Javier Milei, el presidente Daniel Noboa, de Ecuador, el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente colombiano Iván Duque (2018-2022).

Un seguro en absoluto, el presidente José Kast no invitará a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su toma de posesión oficial el 11 de marzo de 2026, en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile; pues con base en la defensa de la democracia y los derechos humanos ya adelantó públicamente que su gobierno rompería relaciones diplomáticas con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Para nosotros, los cubanos de Cuba libre, el presidente Kast es una luz de esperanza y justicia por las firmes críticas a la dictadura castrista y sus palabras con respecto al designado gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien llamó un violador de los derechos humanos. Y alzó una bandera cubana durante el debate a candidato presidencial del 2021 y manifestó: “estamos con el pueblo cubano y algún día se hará la libertad”.

En una futura Cuba libre será un cumplimiento expedito los deseos del pueblo chileno y sus congresistas de llevar a la justicia a los autores del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz en 1991. Las peticiones de extradición de los criminales, realizadas por el Congreso de Chile en 2013 y 2017. Al menos la documentación en relación con el caso de los terroristas refugiados por el régimen castrocomunista y el incumplimiento de esas solicitudes los hace cómplices frente a la acción de la justicia chilena.

Por supuesto, hay mucho trabajo en Chile para liberar a su pueblo de la plaga de ultraizquierda comunista (41.82%) y aunque el presidente Kast, su esposa María Pía y sus partidarios republicanos tienen amplio mandato ciudadano y un buen plan para poner en práctica el avance de la libertad y las enseñanzas de la cultura occidental. Felicidades, su triunfo será continuo y liberador.