María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

La líder opositora difundió un video cargado de metáforas sobre renacer, sanar y estar listos para un cambio en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reaccionó este jueves al anuncio del Pentágono sobre el inicio de la operación militar “Lanza del Sur”, una ofensiva desplegada por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) contra organizaciones narcoterroristas que operan en América Latina.

Machado publicó un video en su cuenta de X acompañado del título “Aguacero” y el emoji de la bandera venezolana. El mensaje, interpretado por sus seguidores como un gesto simbólico en medio del nuevo escenario regional, incluye fragmentos de una canción que alude a la llegada de un “nuevo tiempo”, al aprendizaje tras años de adversidad y a la necesidad de “sanar las heridas y curar el dolor”.

"Gloría al bravo pueblo"

El video también destaca que “el corazón de los venezolanos está listo”, mientras intercala versos del Himno Nacional de Venezuela, entre ellos: “Gloria al bravo pueblo, gritemos con brío, muera la opresión” y “La América existe en nación, seguid el ejemplo que Caracas dio”.

La publicación de Machado en X, ocurre después de que el Departamento de Defensa de EEUU confirmara el despliegue de “Lanza del Sur”, una operación que forma parte de un esfuerzo ampliado para contener el avance del crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación con aliados del continente.

Hasta el momento, Machado no ofreció más declaraciones, pero su mensaje generó amplias reacciones en redes sociales en un contexto de creciente presión internacional sobre el dictador Nicolás Maduro y su entorno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ConVzlaComando/status/1989127319387005066&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales

