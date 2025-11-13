Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

MIAMI. - El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, es un musulmán radical, socialista, sin currículo profesional y pro-Hamás (terroristas), pero poco se habla de que viene de una familia que lleva décadas reivindicando el terrorismo islámico.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora Kalina Ann refirió que el padre del político, Mahmoud Mamdani, escribió en 2004 un libro que decía: "Necesitamos reconocer al bombardero suicida, en primer lugar y ante todo como una categoría de soldado" y que este bombardero debe entenderse como una característica de la violencia política moderna en lugar de estigmatizarse como una marca de barbarie.

"Uno diría: Zohran no tiene por qué pensar como su padre. Sin embargo, ha dicho que sus padres jugaron un rol enorme y abrieron sus ojos en la forma en que ve el mundo", dijo Ann, quien presentó un fragmento de una entrevista al nuevo alcalde.

La comunicadora, en su análisis, señaló también que Zohran Mamdani, de 34 años, es amigo del streamer islámico radical Hassan Baker, "el mismo que electrocutó a su perro en vivo y el mismo que dijo que el atentado de las Torres Gemelas era algo que Estados Unidos se merecía".

En el video, Kalina Ann dijo que el político, que asumirá el control de Nueva York, "es un activista islámico que, como su padre, entendió que la forma más efectiva de hacer que el Islam tome el control de Estados Unidos tal y como está pasando en Europa es con victimización y reivindicando lo inaceptable y de hecho Zohran no oculta sus intenciones, así como tampoco lo hacen los otros".

Zohran Mandami en el poder

Tras 24 años de dolor por el peor atentado terrorista perpetrado por el radicalismo islámico el 11 de septiembre de 2001 y con un saldo de más de 3.000 civiles inocentes muertos y otros cientos de heridos, Nueva York será dirigida por Zohran Mamdani, un musulmán radical y socialista.

Sin estudios universitarios y sin experiencia empresarial, ni experiencia política, productor de música rap y consejero en prevención de ejecuciones hipotecarias, el miembro de la organización Socialistas Democráticos de América (DSA) dirigirá (o intentará hacerlo) una de las ciudades más emblemáticas y de poder no sólo en EEUU, sino en el mundo.

En su primera rueda de prensa, Mamdani anunció la formación de un equipo de transición integrado sólo por mujeres, exfuncionarias locales y federales.

FUENTE: Con información de Kalina Ann/Diario Las Américas