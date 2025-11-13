viernes 14  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El musulmán socialista Zohran Mamdani es amigo del streamer islámico Hassan Baker, quien dijo que el atentado de las Torres Gemelas era algo que EEUU merecía

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, es un musulmán radical, socialista, sin currículo profesional y pro-Hamás (terroristas), pero poco se habla de que viene de una familia que lleva décadas reivindicando el terrorismo islámico.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora Kalina Ann refirió que el padre del político, Mahmoud Mamdani, escribió en 2004 un libro que decía: "Necesitamos reconocer al bombardero suicida, en primer lugar y ante todo como una categoría de soldado" y que este bombardero debe entenderse como una característica de la violencia política moderna en lugar de estigmatizarse como una marca de barbarie.

Lee además
El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
El Diario, edición semanal

La ciudad de Nueva York será dirigida por Zohran Mamdani, afiliado al islam
El expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton asisten a la toma de posesión de Donald J. Trump.   
Política

Crisis en el Partido Demócrata: la mayoría de sus simpatizantes lo ve sin rumbo ¿Seguirá la vía de Mamdani?

"Uno diría: Zohran no tiene por qué pensar como su padre. Sin embargo, ha dicho que sus padres jugaron un rol enorme y abrieron sus ojos en la forma en que ve el mundo", dijo Ann, quien presentó un fragmento de una entrevista al nuevo alcalde.

La comunicadora, en su análisis, señaló también que Zohran Mamdani, de 34 años, es amigo del streamer islámico radical Hassan Baker, "el mismo que electrocutó a su perro en vivo y el mismo que dijo que el atentado de las Torres Gemelas era algo que Estados Unidos se merecía".

En el video, Kalina Ann dijo que el político, que asumirá el control de Nueva York, "es un activista islámico que, como su padre, entendió que la forma más efectiva de hacer que el Islam tome el control de Estados Unidos tal y como está pasando en Europa es con victimización y reivindicando lo inaceptable y de hecho Zohran no oculta sus intenciones, así como tampoco lo hacen los otros".

Zohran Mandami en el poder

Tras 24 años de dolor por el peor atentado terrorista perpetrado por el radicalismo islámico el 11 de septiembre de 2001 y con un saldo de más de 3.000 civiles inocentes muertos y otros cientos de heridos, Nueva York será dirigida por Zohran Mamdani, un musulmán radical y socialista.

Sin estudios universitarios y sin experiencia empresarial, ni experiencia política, productor de música rap y consejero en prevención de ejecuciones hipotecarias, el miembro de la organización Socialistas Democráticos de América (DSA) dirigirá (o intentará hacerlo) una de las ciudades más emblemáticas y de poder no sólo en EEUU, sino en el mundo.

En su primera rueda de prensa, Mamdani anunció la formación de un equipo de transición integrado sólo por mujeres, exfuncionarias locales y federales.

Embed

FUENTE: Con información de Kalina Ann/Diario Las Américas

Temas
Te puede interesar

Video en redes sociales asegura que llegada Mamdani a la alcaldía de Nueva York es solo el comienzo de un objetivo

El antisemitismo no tiene bando

El alcalde electo de Nueva York nombra equipo de transición integrado "únicamente por mujeres"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

Te puede interesar

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

Logo de la gran farmacéutica estadounidense Pfizer.
COMPRAVENTA

Farmacéutica Pfizer finaliza compra de Metsera, especialista en productos contra la obesidad

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono