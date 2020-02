La Esquinita de Reme

*Los asesinatos en México llegaron a 35.588 durante 2019. La criminalidad está fuera de control porque los carteles de la droga están “sueltos y sin vacunar”. Cientos de mexicanos viajando a Miami y comprando residencias en esta área. ¡Es lamentable que AMLO haya prometido que se acabarían las masacres durante su gobierno y han aumentado considerablemente!

* Evo Morales, después de sus visitas a México, Argentina y otros lugares, aterrizó en la Habana “para ser tratado por problemas de salud”. Evo debe cerciorarse de que no lo asista el médico que cuidó al difunto Hugo Chávez. ¡Y que se acuerde que en Cuba le modifican la salud a cualquiera! Allí también está la Cristinita, no sabemos si por problemas de salud, estéticos o sociales.

*¿Qué hace José Luis Rodríguez Zapatero reunido de nuevo con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en Caracas? ¡El expresidente del Gobierno de España está echado a correr!

*La prensa liberal puso titulares en los periódicos de fin de semana diciendo que Trump se vengó de dos de los testigos en la Cámara en su proceso de destitución. Se trata específicamente del embajador Sondland y Alexander Vindman. Esta columna de La Esquinita lleva meses pidiendo que el Presidente limpiara a todos los Obamistas fanáticos que aún permanecían en su círculo. Trump, aparentemente, cree que uno mantiene a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Llegó el momento de nombrar a aquellos que han demostrado lealtad a la administración y al país. De lo contrario sus enemigos continuarán creando crisis y los estadounidenses ya están aburridos de esto.

*De los más afectados en los Estados Unidos con el coronavirus son los restaurantes chinos que han perdido a la mayoría de su clientela. En Chicago y New York hay lugares que siempre estaban llenos y ahora están casi vacíos. Lo mismo sucede en San Francisco.

*Hillary Clinton no deja de sorprendernos. Ahora dice que si le piden ser candidata vicepresidencial lo aceptaría. En el programa de Ellen De Generes se expresó en esta forma sorprendiendo a unos cuantos. Me imagino tendrá varias explicaciones preparadas sobre cómo borro 33.000 e-mails y los motivos por los que la Fundación Clinton se eclipsó después que ella dejó de ser secretaria de Estado. ¡Si la nombran va a ser divertido oír sus explicaciones!

*El presidente del Partido Demócrata Tom Pérez no se puso en “cola” cuando repartieron inteligencia. Ahora no le quedó más remedio que pedir un recuento de la elección en Iowa porque ha sido la burla del país. Después de años de preparación los demócratas han tenido que ponerse “un cubo en la cabeza”. El presidente del partido en Iowa presentó su renuncia.

*¿Pararán los demócratas su carrera de insinuaciones contra Trump y lo dejarán trabajar tranquilamente los meses que le quedan? Según las últimas encuestas la popularidad del Presidente ha aumentado dramáticamente desde que Nancy, Schiff, Nadler y compañía comenzaron con el impeachment.

*Durante el mes de enero se esperaban 157.000 nuevos empleos y se reportaron 225.000. Un éxito enorme que tiene a los inversionistas fascinados con el estado de la nación. ¡Muy bueno para todos...hasta para Nancy Pelosi!

*Súper producción musical en el Miami Dade County Auditórium con motivo del Día de las Madres. Sábado 9 de mayo, a las 8 pm, con el título de Mujeres A Contratiempo con la presentación de Albita, Lucrecia y Lena Burke. Tres grandes artistas cubanas ¡Candela!

*Rosita y Marianita han sido amigas por décadas. Últimamente solo se reúnen a jugar canasta. Un día, mientras jugaban, le dice Rosita a Marianita: “Por favor, no te enojes conmigo pero no puedo recordar tu nombre”. Marianita la observa con una mirada penetrante por 3 minutos y finalmente le dice: “¡Espero que no estés muy apurada por saberlo!”