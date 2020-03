La Esquinita de Reme

*Pocahontas Warren quedó por detrás de Biden y Bernie en su propio estado de Massachusetts. ¡Qué papelazo!

*Mientras Mini Mike tomaba helado en la Pequeña Habana sus aspiraciones presidenciales se esfumaban y creaba un nuevo récord de haber pagado más de $16 millones por cada delegado obtenido en las elecciones en las que participó por primera vez. Fue a dos debates solamente, participó en una sola elección y salió como “bola por tronera”. Renunció después del fracaso y apoyó a Biden. ¡Qué escache!

*Ya comenzaron las votaciones anticipadas en la Florida. La votación final será el 17 de marzo. Aunque aparecen varios nombres entre los demócratas, solamente quedan Biden, Gabbard, Sanders y Warren. Entre los republicanos hay cuatro nombres pero solamente Donald Trump tiene posibilidades. Hace falta que todos voten.

*Paul Begala y otros demócratas están tratando “de vender” la idea de que el presidente Trump va a sustituir a Mike Pence como VP en el ticket presidencial de noviembre y sustituirlo por Nikki Halley. Aunque el Presidente es un gran admirador de Nikki,él es ante todo, un hombre leal y Mike Pence ha sido un excelente VP. Eso no va a pasar con este presidente.

*Chris Matthews, el animador del programa de televisión Hardball en MSNBC por más de 20 años, renunció sorpresivamente el lunes pasado anunciando que se retiraba. Matthews criticó fuertemente a Bernie Sanders por sus comentarios acerca de Cuba. Según se especula, Matthews tiene algunas acusaciones de “abusos verbales con mujeres del programa”. Siempre ha sido demócrata desde su época con Jimmie Carter, al que le escribía los discursos.

*Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ganó las elecciones de ese país en una campaña muy competitiva. Buena noticia para el Estado de Israel que continuará con un líder fuerte y efectivo. Netanyahu consiguió 59 asientos en el Parlamento, dos menos de poder obtener mayoría absoluta.

*Fox News está ayudando a los candidatos demócratas para la presidencia a diestra y siniestra. El día antes de las votaciones primarias del Supermartes fue entrevistado, en un horario estelar, el exalcalde de New York, Mike Bloomberg., quien es un poco menos “pesado” que Elizabeth “Pocahontas” Warren pero definitivamente “un plomito”. En medio de la entrevista, Fox tuvo que ir a comerciales para evitar el espectáculo de una protesta con pancartas contra el exalcalde. La arrogancia de Bloomberg de decir que logró que más de 20 congresistas demócratas ganaran sus asientos con su apoyo económico y que Nancy Pelosi pasara a ser la presidenta de la Cámara, no le quedó muy bien. ¡Pedantísimo!

*Donna Brazile, la exjefa del Partido Demócrata Nacional, que le entregó de antemano a Hillary Clinton las preguntas que le iban a hacer en el debate de CNN frente a Bernie Sanders en las primarias del 2016, “perdió la compostura” y hasta “la tabla” frente a Ronna McDaniels en Fox News. Terminó gritándole a la presidente del Partido Republicano “Vete al diablo”. Muy raro ver este tipo de “descarga” por la siempre sonriente Donna que hace unos días proclamaba la necesidad de tener civilidad en las discusiones políticas. ¡Anda Cachita, pa’la escuela!

*La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, tiene 87 años y su próxima elección no es hasta 2024, cuando tendrá 91 de edad. Eso casi asegura que no irá a la reelección. Desgraciadamente se comenta que Adam Schiff quiere esa posición. Un mentiroso como él no debiera llegar al Senado pero California es la excepción a la regla.

*Pepito está en un examen oral de Derecho y el maestro le pregunta: “Pepito ¿qué es para ti un fraude?" y le contesta: “Para mí un fraude es lo que usted está haciendo ahora". El maestro indignado le pregunta: “Pepito, ¿Por qué dices eso?". "Porque según el código penal, comete fraude toda aquella persona que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo".