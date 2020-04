*A Trump le debían decir “El Toti” porque todo lo malo que pasa, a cualquier hora y en cualquier lugar, lo culpan a él de ser el responsable. La alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, declaró que el Mardi Gras que se realizó en su ciudad fue culpa de Trump por no cancelarlo. ¡Hay que ser muy descarada para declarar algo así!

*El príncipe Enrique de Sussex y Meghan Markle decidieron irse de Canadá para Los Ángeles. Ambos son grandes amigos del expresidente Obama y su esposa Michelle y desde que llegaron a Canadá se han dedicado a criticar al actual presidente de los Estados Unidos. Canadá les suspendió la seguridad que les daba, al dejar de ser parte de la familia real británica. En un mensaje publicado en Twitter el presidente Trump informó que él es un gran admirador de la reina y del pueblo británico pero que los estadounidenses no pagarían por la seguridad del príncipe Enrique y Meghan. ¡Cohetes!

*Nancy Pelosi cumplió 80 años la semana pasada, el mismo día que impedía se aprobara el paquete de ayuda a los estadounidenses, pequeñas empresas etc., y así lograr “empujar” su plan de ayuda a sus amigos liberales y socialistas. No hay duda que es una mala persona que siente tanto odio por el Presidente que no duda en perjudicar al pueblo del país.

*El 17 de enero de 2017, unos días antes de irse de la Casa Blanca, Barack Obama nombró a Valerie Jarret (su mano derecha) y a Susan Rice, una de las mentirosas de Bengasi, para el la junta de fidecomiso (Board de Trustees) del Kennedy Center en Washington DC. Ahora ven porqué Nancy Pelosi y compañía pelearon para incluir una donación millonaria en el paquete que se creó para ayudar por los efectos del coronavirus. ¡Increíble!

*El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene el coronavirus. En un comunicado oficial se informó que tanto él como varios de sus asistentes habían dado positivo. También Chris Cuomo de CNN, y el príncipe Alberto de Mónaco.

*El Departamento de Justicia anunció cargos contra Nicolás Maduro y muchos de su cúpula, acusándolos de tráfico de drogas. Ofrecen $15 millones por la captura de Nicolasito y $12 por el resto. ¡Ahora se puso la cosa buena!

*Todos aquellos que han tomado Zantac y han desarrollado cáncer pueden aspirar a compensación directamente del fabricante del producto, Sanofi. Terrible experiencia.

*El príncipe Carlos del Reino Unido dio positivo a las pruebas del coronavirus. Se encuentra en Escocía separado de la “sexy” Camila. ¡El problema principal de Carlos es que se ha pasado años buscando desesperadamente la corona y ahora le llega la que él no quería!

*El primer ministro de India tomó medidas extremas cerrando totalmente el país de 1.400 millones de habitantes por 15 días.

*Uno de los políticos más despreciables de la Florida es el congresista Charlie Crist, exgobernador del estado. Cuando perdió en las primarias senatoriales republicanas su aspiración al Senado, frente a Marco Rubio, se convirtió en independiente Y también perdió. Al poco tiempo se hizo demócrata y aspiró al Congreso por el distrito 13 que cubre St. Petersburg. Llegó a la Cámara Baja y dando un viraje de 180 grados de su cacareada política se fue a Cuba comunista a besar los anillos de los tiranos. Hoy tenemos una buena candidata frente a él: Amanda Makki. Una joven abogada de 41 años, conservadora, enemiga de los comunistas. Aquellos que quieran ayudarla pueden enviarle una contribución al P.O. Box 47483, St. Petersburg, FL 33743.

*Muy importante rellenar la planilla del censo 2020 lo antes posible. ¡Tú particopación ayuda a todos!

*Le dice Chucho a Bebita: “Engordo porque como. Como porque me aburro. Me aburro porque no salgo. No salgo por la cuarentena. La cuarentena es por el coronavirus”. De ahí viene la expresión “lo que no mata...engorda”.