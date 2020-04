*Los dos países con las cifras menos negativas del coronavirus son Israel y Alemania. El primero sólo ha tenido 57 personas fallecidas de un total de 8,904 personas infestadas, al cierre de esta columna. El otro es Alemania, con 1.810 personas fallecidas de 103.375 contagiados. Los dos países con peores resultados son Italia y España. El primero con 132.457 infestados y un total de 16.523 muertes. En España hay 136.675 casos positivos y 13,341 personas fallecidas. ¡Terrible lo que está viviendo el mundo con esta pandemia!

*El Partido Demócrata anunció que aplazó su convención al 17 de agosto en Milwaukee, una semana antes del encuentro republicano que se celebrará en Charlotte, North Carolina, del 24 al 27 de agosto. A Biden lo tienen tomando tilo con miel de abejas y pasiflora, mientras ensaya.

*Salieron los números finales del trimestre de audiencia en TV y Fox arrasó, mientras que CNN se hunde. En primer lugar está Hannity, seguido de Tucker Carlson, y le siguen The Five, The Ingraham Angle, Special Report with Bret Baier. Ni un solo programa de CNN aparece hasta el número 22, donde Jake Tapper se coló. Por su parte MSNBC obtuvo el sexto lugar con el show de Rachel Maddow. Es un golpe mortal para las emisoras liberales que han perdido la preferencia del público en todas las edades.

*El pobre Joe Biden está totalmente perdido. Cuando quiere dar consejos sobre cómo enfrentar la crisis del coronavirus habla de asuntos que ya existen. El exVP es vital en esta candidatura ya que Biden está senil y sigue progresando. ¿A quién planean poner para manejarlo? ¿Cuál es el plan?

*El New York Times y el Washington Post reportaron que la infidelidad en el país ha disminuido un 99.99% en las dos últimas semanas de marzo. Buenas noticias.

*Otra víctima del coronavirus es Lucia Bosé, que falleció a los 89 años. Su hijo residente en México no pudo ir a verla. ¡Descanse en paz!

*No tengo duda que algunos demócratas quisieran ver a los Estados Unidos destruidos, pensando que así tienen una oportunidad de ganarle a Trump en noviembre. Su odio por el Presidente es más grande que su amor por USA.

*Christine Pelosi, la hija de Nancy, luce ser tan prepotente como la difícil mamá. Ante la noticia de que el senador Rand Paul había dado positivo de coronavirus hizo un desagradable comentario acerca del vecino que lo atacó el año pasado y que le causó la ruptura de varias costillas y la necesidad de operarlo del pulmón. La cantidad de críticas que recibió hizo que borrara el tuit. ¡Patética la niña de mamá!

*A pesar de estar pasando momentos difíciles hemos visto con agrado a una profesional impecable, la Dra. Deborah Brix, que es inteligente, habla bien, y se viste con propiedad. ¡Es interesante verla por su serenidad y buen gusto!

*Para aquellos interesados en pedir alimentos en restaurantes del área les informamos que los siguientes establecimientos están abiertos y suministrando comida con éxito: Versailles, The Capital Grille, La Carreta, Abracci, La Rosa y Seasons 52, así como Cipriani Downtown, Bulla, Sapore di Mare, Ariete, Perry’s Steakhouse, Nave, Jaguar y Xixon, además de PM Fish and Steakhouse, Fleming’s, Shula’s 347, Flannigan’s y muchos más.

*¡A lo que hemos llegado Dios mío! Esta mañana en el momento en que la prioridad es ayudar a los ancianos, estaba la fila con numerosas personas frente al supermercado cuando un joven agresivo estacionó su carro e intentó meterse de primero en la fila. Una señora de edad le golpeó con el bastón y lo envió al final de la fila en medio de gritos. Poco después intentó de avanzar, cuando algunos ancianos lo golpearon con las muletas y los bastones. Al levantarse del suelo el joven comenzó a gritar: “Si no me dejan pasar hoy no abro el supermercado”.