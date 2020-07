La Esquinita de Reme

*Louis Farrakhan, el monstruo antisemita, dijo públicamente que rezaba porque el COVID-19 atacará fuertemente a Florida por la presencia masiva de cubanos y judíos. ¿Cómo puede haber tanta maldad en una mente desquiciada?

*La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, declaró a CNN que el enorme número de muertes de niños en las últimas semanas es debido al coronavirus. Aunque en Chicago, gobernada por demócratas hace muchos años, siempre ha existido una horrible delincuencia, la criminalidad se ha recrudecido últimamente.

*La labor que está realizando la organización Judicial Watch es magnífica. Su departamento legal trabaja sin parar para desenmascarar todo lo que nos dejó la administración de Obama. Han tenido más éxito que muchos otros y no paran de investigar y sacar a la luz la corrupción del pasado. Su presidente, Tom Fitton, es un luchador incansable.

*Luis Abinader, un joven dominicano graduado de excelentes escuelas en Estados Unidos, ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales en República Dominicana contra cuatro fuertes candidatos. En medio de la pandemia los dominicanos hicieron colas hasta de dos horas y media para llevar a Abinader a la primera magistratura.

*Los Obama están jugando ahora con dos barajas para el puesto de vicepresidente, que será, en realidad, el presidente del país debido a las condiciones de Biden. Por un lado, la Mala Kamala de madre india y padre jamaiquino, y por el otro, la súper mentirosa de Bengasi, Susan Rice, que también es de descendencia jamaiquina. ¡Amárrense los cinturones y no se bajen del tranvía!

*La cadena de restaurantes Brio Tuscan Grill ha cerrado muchas de sus operaciones en los Estados Unidos.

*Los demócratas en su afán de conseguir una mayoría en “cualquier cosa” votaron en la Cámara de Representantes por la creación de un estado en el área de D.C. Esto les daría dos nuevos senadores, varios congresistas, etc. ¡No paran de inventar!

*Bill de Blasio, el alcalde socialista de New York, le quitó mil millones de dólares al presupuesto de la Policía de esa ciudad en el momento que la criminalidad aumenta y los neoyorquinos se sienten más indefensos y preocupados.

*Bill Clinton pasó las festividades del 4 de Julio con una bolsa de hielo en la cabeza. Acababan de anunciar que las autoridades federales habían arrestado a la madame de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Según un libro reciente su romance con Bill Clinton era de todos conocidos. La Maxwell es una socialité con muchos euros y con documentación acerca de los “amigotes” de Epstein.

*Los números de los nuevos empleados del mes junio anuncia que 4.8 millones de personas fueron obtuvieron de trabajo en USA. ¡Felicidades!

*Llega Simón corriendo a su casa, sube las escaleras, abre la puerta de su cuarto y se encuentra a su esposa en la cama en paños menores visiblemente nerviosa. El menor de los hijos que subió tras de él le dice “hay un ladrón escondido en el escaparate” y que tenga “mucho cuidado”. Simón se acerca al mueble, abre la puerta y se encuentra a su mejor amigo allí. “Por Dios, Ricardito, no solamente has puesto muy nerviosa a mi pobre mujer sino que has confundido a mi hijo. ¿Cuándo aprenderás a no hacer estas cosas?”