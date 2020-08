La Esquinita de Reme

*Comentarios del momento: Solo el comunismo es capaz de dejar a Cuba sin azúcar, Venezuela sin petróleo, Argentina sin carne y España sin turistas.

*Los que tuvieron la oportunidad de ver por TV la participación de AG Barr, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, deben estar tan disgustados como yo. La falta de ética y honestidad de muchos congresistas demócratas es algo nunca visto. Hasta la solicitud de una pausa de cinco minutos que hizo Barr al payaso de Nadler fue negada. Yo me pregunto si el hombre necesitaba ir al baño. ¿Qué hubiese pasado si no se podía contener? ¡Brutal!

*El caballeroso cónsul de España en Miami, Don Candido Creis, ya terminó su periodo de cinco años en esta ciudad y junto a su distinguida esposa, Carla Cavero, se trasladarán al Cairo para representar dignamente a la Madre Patria. La estancia del cónsul Creis fue muy beneficiosa para España pero también para Miami, donde viven y trabajan miles de españoles. ¡Al matrimonio de Creis y avero y sus hijos, nuestras felicitaciones y deseos de salud y éxitos!

*US News and World Report acaba de anunciar que el Bascom Palmer volvió a ser nombrado el hospital No 1 en oftalmología en los Estados Unidos. ¡Felicidades Miami! por tener lo máximo para la visión en nuestra área!

*El Reino Unido pide a sus ciudadanos que no visiten España, incluyendo Canarias y Baleares, con motivo del rebrote del virus chino. La situación es muy delicada en Cataluña. El Gobierno socialista de España no acepta recomendaciones de la oposición y está llevando al país a una seria crisis.

*Chris Wallace es un periodista muy inquisitivo que últimamente se está “arrimando” a los anti-Trump. A pesar de saber esto, el Presidente estuvo en el programa noticioso de Wallace y contestó preguntas difíciles. Ahora, cuando Chris planeaba entrevistar a Biden, la campaña de este le informó que no tiene tiempo. Esto es completamente insólito y solamente demuestra que Biden no está preparado para un programa en televisión de gran teleaudiencia. Me da la impresión que el demócrata buscará alguna excusa para no asistir a los debates contra Trump.

*El vicepresidente Mike Pence estuvo en Miami y participó en una conferencia de prensa en la Escuela de Medicina de University of Miami. Allí anunció, junto al gobernador DeSantis y el congresista Díaz Balart, que entrábamos en la fase tres de la vacuna contra el virus chino que desarrollaron los laboratorios Moderna y el Instituto Nacional de Alergias e Infecciones. También se anunció desde Londres que la Universidad de Oxford y Astra Zeneca han hecho pruebas con su vacuna a 1.700 personas y que habían resultado muy exitosas. ¡Estamos viendo la luz al final del túnel!

*El Dr. Fauci tiró la primera bola en el juego inaugural entre los Yankees de NY y los Washington National. La primera bola estaba tan distorsionada como las predicciones de Fauci. Lo único que logró es que la pelota siguiera los seis pies del distanciamiento social. ¡Ave María Pelencho!

*La pandemia ha destruido y desestabilizado negocios importantes. En esta semana se anunció el cierre definitivo del restaurante Ortanique on the Mile, donde su propietaria Cindy Hutson recibió muchos premios gastronómicos. Otro cierre anunciado es el de la Casa de las Guayaberas, donde su propietario Ramón Puig ha estado confeccionando la popular prenda cubana por muchos años. ¡Qué pena!

*El consulado chino en Houston fue cerrado por instrucciones del Gobierno de USA, acusándolos de tener allí un centro de espionaje. Una hora después de darse esta orden comenzaron los del Consulado a quemar documentos. Dos días después los chinos ordenaban la salida del personal de un consulado estadounidense en su país. ¡Serio el incidente!

*Las Bahamas cierra sus puertas a los estadounidenses, debido al aumento de casos de Covid-19 en USA. Este es el mayor ingreso económico que tienen los bahameses.

* “Tito, me acabo de comprar un aparato para la sordera que es una maravilla. Me lo puedo poner dentro del oído y nadie se da cuenta. Además, tiene alta precisión. "¡Qué maravilla Panchito” ¿y cuánto te costó !?" , “Son las dos y cuarto”.