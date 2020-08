La esquinita de Reme

*Bob Avakian, el jefe del revolucionario Partido Comunista de los Estados Unidos le brindó su apoyo a Joe Biden. ¡Agárrense la peluca!

*El hijo liberal de Rupert Murdoch renunció a la Junta de Directores de Fox News. James Murdoch ha estado en contra de la política conservadora de Fox y su salida es muy oportuna. Su hermano conservador continúa en la organización.

*Laura Ingraham se ha convertido en la mujer más vista en TV y desde diciembre le gana todas las semanas a la liberal Rachel Maddow de MSNBC. Laura es brillante y su programa por Fox News se mantiene, según Nielsen Research, en el tercer lugar entre todas las televisoras (detrás de Sean Hannity y Tucker Carlson)

*Recomendamos el libro del laureado escritor David Horowitz Trump will smash the Left and Win. ¡No dejen de leerlo!

*El discurso de Obama en el funeral del congresista John Lewis fue inapropiado y de mal gusto. No hay duda, Obama es responsable de la división y el odio existente entre los estadounidenses. Su baja política de organizador comunitario no se detiene ni en los funerales.

*Herman Caín, uno de los ejecutivos afroamericanos más exitosos del país que, además, fue candidato presidencial republicano en el 2012, murió del Covid. ¡Descanse en paz!

*El representante estatal demócrata de West Park, Shevrin Jones, dio positivo al virus chino, después de haber asistido a varias demostraciones de protesta. Jones, que es afroamericano, se declaró homosexual en el 2015 y vive solo, aunque en estos momentos se está quedando con su “partner” en Hollywood. Dice que llegó a Tallahassee casado con una mujer y ahora si llega al Senado será con un hombre. Para los que dicen que las protestas no ayudaron a incrementar el coronavirus... ¡mucho ojo!

*Los demócratas están haciendo el ridículo más grande de la historia destruyendo las estatuas de otros líderes demócratas. Han dedicado horas, días y semanas a desbaratar la historia del mejor país del mundo.

*Quién iba a pensar que a los marxistas de Black Lives Matter le iba a molestar Cristóbal Colón, el descubridor de América. Varias estatuas fueron derribadas con el visto bueno de “la complicada” alcaldesa de Chicago. No hay duda que estamos viviendo momentos difíciles.

*El Gobierno de Trump ordenó 100 millones de dosis de una vacuna contra el COVID 19 que está desarrollando Pfizer. En este arreglo, los Estados Unidos pudieran adquirir 500 millones de dosis adicionales. La empresa Pfizer fue fundada en 1849 y fabrica cientos de productos, entre los que se encuentra Advil, Robitussin, Celebrex, Lyrica, Viagra, Zoloft, Xanax y otros. Lo interesante es que otras empresas farmacéuticas, como Inovio Pharmaceuticals, Astra Zeneca, Moderna, Novavax, etc., están también muy adelantadas en vacunas contra el virus. ¡Esperamos que pronto una de estas empresas traiga una vacuna aprobada!

*Las revistas “del corazón” han publicado informes que el príncipe Andrew le pagó a Jeffrey Epstein $15 millones por un vídeo en el que aparecía teniendo sexo con una menor. Aparentemente esta era la forma de operar de Epstein, que chantajeaba a “sus amigos” después de llevarlos a “entretenerse”. ¡Desvergonzados todos!

*Otro de los famosos restaurantes de Miami, Perricone’s, reabre sus puertas, pero en un nuevo local, ahora en Coral Way, cerca de Brickell, en la 17 Calle y 3 Avenida del SW.

*Cae un gitano preso… Lo meten en la celda con un leproso. Al leproso el primer día se le cae una oreja y la lanza hacia afuera por la ventana. Al rato se le cae un dedo y hace lo mismo. A las dos horas se le cae la nariz e igual la lanza por la ventana… Mientras tanto, el gitano, que no dejaba de verlo sorprendido, le dice: “¿Son ideas mías o te estas escapando poco a poco?”