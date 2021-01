La Esquinita de Reme

*De acuerdo con Rasmussen, el 62% de los republicanos creen que las elecciones fueron fraudulentas. Ese sentimiento lo comparte el 28% de los independientes y hasta un 18% de los demócratas.

*Dr. Fauci anuncia que no volveremos a la normalidad en USA hasta el 2022. También decía que Trump no conseguiría una vacuna hasta el segundo trimestre del 2021. Terminaremos diciembre de 2020 con más de tres millones de personas vacunadas y dos farmacéuticas aprobadas con vacunas contra el Covid. Hay algo en el Dr. Fauci que no entendemos y es un deseo morboso de ser negativo.

*Un nuevo restaurante abrió sus puertas en el hotel Thesis, en Coral Gables. Se trata de Mamey, un concepto caribeño del chef Niven Patel. Como “appetizers” hay unos deliciosos camarones con coco, empanadas de short rib, pollo frito coreano, costillitas de cordero glaseadas que se desbaratan en la boca y otros. En los platos principales se destacan el mero, los camarones, el churrasco y la costilla de puerco. Hay cake de ron jamaiquino y churros de postre.

*Eddie Calderón, un artista excepcional, falleció el sábado. Miami llora la muerte de Eddie mientras que los que habíamos tenido el honor de conocerlo y compartir con el recordábamos sus aventuras. En los años 1980, cuando mi esposo Fausto Díaz Oliver era el presidente del Big Five Club, contratábamos a Eddie para hacer actividades y todos los meses celebrábamos los cumpleaños de los socios con Eddie imitando a un Walter Mercado que les explicaba sus horóscopos. En los últimos años nos acompañó, junto a Anolan Ponce, en los actos del US Cuba Democracy PAC (Dade County Auditorium), en los que hacía una magnífica imitación del tirano Castro. ¡Descansa en Paz querido amigo!

*Aunque el actual inquilino de la Casa Blanca aún no se ha ido y el presidente electo no ha jurado, ya se vislumbran candidatos a la presidencia en el 2024 por el Partido Republicano: el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, el senador de Utah, Mitt Romney, Nikkie Haley, los senadores Rick Scott, Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cotton, Josh Hawley entre otros. Desde luego, el VP Mike Pence. Todo esto contando que Donald Trump no se vuelva a postular.

*Ya miles de médicos y enfermeras han sido vacunados en la Florida y el proceso continúa organizadamente con los mayores de 65 años. Aunque la prensa liberal y los políticos demócratas comentaron repetidamente que era falso que la vacuna se consiguiera en el 2020, ya dos empresas Pfizer y Moderna han recibido aprobación y están distribuyendo sus productos en todo el país. ¡Gracias presidente Trump por haber logrado este éxito en tiempo récord!

*Alexandria Ocasio Cortez es lo peor de lo peor. Pero a veces dice cosas interesantes. Ahora se le ocurrió comentar que era ya tiempo que Chuck Schumer y Nancy Pelosi salieran del Congreso y que el Partido Demócrata necesitaba nuevo y más joven liderazgo. Después de lanzar su “bronquita” contra la Pelosi anunció que votaría por ella como líder de la Cámara. La prensa sigue promocionando a AOC y la han convertido en un líder del Congreso. ¡Qué pantalones!

*No hay duda de que vamos camino al tercer mandato de Obama en la presidencia. Las mismas caras en diferentes posiciones y algunos en las mismas. Y pensar que el pueblo americano no quiso votar por Hillary Clinton en el 2016 para terminar con ocho años de un nefasto gobierno. ¿Qué ha pasado aquí?

*Carta de Cucusita a los Reyes Magos. “Queridos Gaspar, Melchor y Baltasar les pido para este 6 de enero una cartera bien gorda y un cuerpecito bien delgado. ¡Por favor en ese orden! ¡No se equivoquen como el año pasado que lo hicieron al revés!”