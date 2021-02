La Esquinita de Reme

*¡Los números no mienten! En California con una población de 39 millones de personas han muerto de Covid 39.578 fallecidos. En Texas con 29 millones 35.972 muertos. New York con 19 millones más de 43.000 personas y en Florida con cerca de 22 millones solamente 26.254 decesos. No hay duda de que la Florida se ha destacado por mantener su economía mucho mejor que los demás estados, pero también por un mejor control de la pandemia. ¡DeSantis ha tenido liderazgo!