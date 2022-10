*No sabemos si ganará o perderá, pero la aspirante a la gobernación de Arizona, Kari Lake, es una formidable candidata a quien no la para nadie. De ganar, se convertiría en una posible candidata vicepresidencial para las elecciones del 2024. ¡Tiene inteligencia, presencia, facilidad de palabra y dinamismo!

*Alguien me decía que no le gustaba un candidato republicano en la boleta y que iba a dejar en blanco esa posición. ¡Error garrafal! El que no vote le está dando indirectamente el voto al contrario. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos unirnos para obtener una mayoría en la Cámara y el Senado que ponga un freno a “la locura colectiva” de esta administración. Tendremos catarro y gripe por dos años más, pero podremos darles Tylenol, Advil y antibióticos si controlamos el Congreso. “Apriétese la nariz y vote todo Republicano”. Personalmente, estoy muy feliz con todos los candidatos de mi Partido. Creo tenemos los mejores candidatos desde hace mucho tiempo.

*Las elecciones para gobernador de New York están creando sorpresas en el Estado. Lee Zeldin, el congresista republicano que dejó atrás su seguro puesto en la Cámara para tratar de frenar la corrupción y el crimen se está acercando a Kathy Hochul, la actual gobernadora que está resultando mucho peor que Cuomo. ¡Aunque no es fácil, puede haber una sorpresa en la Gran Manzana!

*La exembajadora en las Naciones Unidas, Nikki Haley, declaró que China no parará hasta tomar a Taiwán por la fuerza y continuar su expansión a otros países de Asia. Los taiwaneses están preparados y no se dejarán someter sin dar una fuerte pelea. Como hemos visto con Rusia, es la debilidad de Biden y su equipo lo que impulsa a los enemigos de la democracia a invadir a otros países en su deseo de controlar al mundo.

*El presidente Biden estará en Florida para un acto de recaudación de fondos a favor del ‘cambiacasa’ Charlie Crist. Será el 1 de noviembre en Fort Lauderdale. Estarán seguramente los familiares de Crist, la alcaldesa de Dade County que va hasta los cumpleaños de las muñecas, Annette Taddeo que no le queda nada a que aspirar y algunos roba cámaras del sur de la Florida.

*George Soros, el judío que odia a Israel y trata de desestabilizar a los Estados Unidos, acaba de darle a través de su Súper PAC, un millón de dólares a Stacey Abrams, la candidata liberal a gobernador de Georgia. Ya había recibido dos millones y medio de Soros. ¡Candela! *El mejor y más efectivo anuncio de TV que hemos visto en este ciclo es el de Casey DeSantis hablándonos de su esposo el Gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Es muy emocional, con mucho calor humano. Casey es, tal vez, lo más efectivo de la campaña del Gobernador. Amigos o enemigos tienen que respetarla porque es legítima y brillante. *Las tasas hipotecarias llegaron a su nivel más alto en 20 años al reportarse un 6.92%. ¡Hay que parar esta crisis lo antes posible!

*Cadena Perpetua para Nikolas Cruz, el autor de la masacre de Parkland, a pesar de que todos esperaban que fuese condenado a muerte. Frustración y decepción por parte de los familiares de los jóvenes asesinados. La ley exige que la decisión sea unánime por parte del jurado para que se sentencie a alguien a muerte en este Estado. Nunca habíamos visto tanto disgusto con los resultados de un juicio tan problemático. *De Facebook: Tienes que cuidarte de los halagos de otras personas. ¡Mi abuela acariciaba a las gallinas antes de retorcerles el pescuezo! *Le dice Titica a Martica: ¿Tú esposo está gordo? ¿Feo? ¿Insoportable? Anímalo a que camine 5 kms. por la mañana y 5 kms. por la nochecita. Muy pronto estará a 300 kms. de distancia. ¡Y tú feliz!