La Esquinita de Reme

En un momento en que los líderes demócratas en el Congreso abogan por una política de apaciguamiento hacia el régimen criminal de La Habana, es importante que los cubanoamericanos estemos representados por una persona que realmente se ha preocupado por este tema por años. No simplemente una oportunista que comenzó a hablar de Cuba después que decidiera postularse para el Senado de EEUU, como es el caso de la oponente de Marco, Val Demings. Demings ha demostrado que no tiene ni idea sobre el tema de Cuba, de Nicaragua o Venezuela. Como congresista ella guardó silencio sobre el embargo comercial de EEUU hacia la isla cuando fue cuestionada por la prensa. ¿Cómo podemos los cubanoamericanos de Florida ser representados por una persona que se niega a adoptar una postura firme en temas claves como este? Lo peor de todo fue ver a Demings sonriendo con un miembro de un grupo pro Castro que busca activamente dividir al exilio cubano. Ver a Demings sonriendo con un integrante de Puentes de Amor en un evento de campaña en Miramar demuestra “lo perdida” que está con temas que afectan a nuestra comunidad.

Si bien Demings ahora puede tratar de ocultar su postura sobre este tema, pues le es políticamente conveniente, es demasiado tarde. Como bien dice el dicho “dime con quién andas y te diré quién eres” y los estrechos vínculos de Demings con miembros del Black Caucus en el Congreso que son procastristas y anti-embargo, son claros indicadores de por qué guardó silencio sobre el embargo estadounidense a la isla.

La comunidad cubanoamericana de Florida sabe quién es su voz en el senado de EEUU. Marco es un legislador que logra aprobar proyectos de ley y logra resultados que benefician a la Florida. Apoyen y voten por Marco. Y apoyen al resto de nuestros congresistas: Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. Por último, no olviden de votar por el gobernador DeSantis.

*Los socialistas en Brasil eligen a un criminal como presidente, Lula Da Silva, frente a Jaír Bolsonaro, por estrecho margen. Lula robó descaradamente en el poder. Desde luego, Odebrecht fue cómplice. Grandes celebraciones en Cuba, Venezuela, Nicaragua por el triunfo de uno de los de ellos. ¡Veremos cuanto les dura!

*El ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan fue enfático en sus declaraciones en el programa Varney & Co., al decir que cualquier candidato republicano cuyo apellido no sea Trump debe ganar las elecciones presidenciales de 2024.

*Joe Biden miente y ha mentido toda su vida. ¡Eso no es nada nuevo! Ahora dice que cuando llegó a la Casa Blanca la gasolina costaba $5.00 el galón. Falso. Valía $2.39 el galón y fue subiendo hasta llegar a más de $5.00 el pasado mes de junio. ¡Qué pena que nos esté pasando esto!

*Charlie Crist tiene que estar cortándose las venas. Una declaración de todos sus compañeros en su época de gobernador republicano y personas muy allegadas a él, cómo el exsenador George LeMieux, salieron apoyando al gobernador Ron DeSantis y lo han dejado “al campo”. Es una verdadera vergüenza para el cambiacasaca por excelencia algo como esto.

*La Diva de Ayer y Hoy, Vicky Roig, ha presentado su biografía y el libro es un éxito total. Está precioso y nos hace recordar tiempos de una época de oro. ¡Felicidades Vicky!

*Le dice Paco a su mujer Silvina: “Vete a dormir, tienes mucha cara de sueño”. Silvina brinca y contesta: “Tú tienes cara de mono y yo no te mando para la selva ni para el zoológico”.