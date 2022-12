La Esquinita de Reme

*Con la absoluta flojedad del Gobierno de Biden no dudaríamos que China intente tomar a Taiwán en el primer semestre del 2023. Pero los taiwaneses van a pelear. Tienen un país muy exitoso y no lo van a entregar sin dar una pelea.

*El popular programa The Five, de Fox News, terminó el año como el líder de todos los programas por cable. Desde que se incluyó a la jueza Jeanine Pirro, junto a Dana Perino, Greg Gutfeld y Jesse Water,s el aumento ha sido de un 17%. ¡Felicidades!

*La división en el Partido Republicano para la selección del presidente de la Cámara Baja (que reemplazaría a la princesa Pelosi) no luce bien para un Partido que logró una mayoría “colgada de un hilito”. Hay cinco congresistas empeñados en que Kevin McCarthy no logre esa posición. Después que el expresidente Trump pidió a los rebeldes trumpistas que votaran por McCarthy y estos públicamente se han negado, puede surgir un candidato que todos apoyarían: Steve Scalise (que apoya a McCarthy y votará por el en primera vuelta) y puede sumarse a la lista Jim Jordan, apoyado por Matt Gaetz (uno de los cinco insurrectos). Andy Biggs se ha postulado como conservador, pero no tiene mucho apoyo. Esperamos que no se les vaya la mano en su rechazo a McCarthy y terminemos con un demócrata.

*Olena Zelenska, la esposa del primer ministro de Ucrania, se fue a París por tres días para pedir más ayuda de los franceses para su país. Desafortunadamente tuvo la mala cabeza de irse “de tiendas” por un día y compró miles de euros en asuntos personales. Las vendedoras de las exclusivas tiendas lo reportaron. ¡Si es cierto o no lo único que podemos comentar es que no era la ocasión para esto!

*Temperaturas excesivamente bajas para esta época del año azotaron a casi todo el país y llegaron a Miami donde las “cajas chinas” se mezclaban con algunas lluvias y un frío intenso. En New York se registraban siete grados Fahrenheit en Central Park, o sea 13 grados centígrados bajo cero, empatando el récord de la noche más fría en 20 años.

*En el nuevo desastroso programa, donde se autorizó 1.7 billones (1.7 Trillions, en inglés) para diferentes programas auspiciados por congresistas demócratas, se aprobaron 410 millones para seguridad en las fronteras de Jordania, Omán, Líbano, Egipto y Tunisia, pero ni un sólo centavo para las fronteras de Estados Unidos, donde entran diariamente miles de personas y se introducen drogas que están matando a nuestra juventud. ¡Qué desgracia!

*Incorrectamente se ha reportado que el senador Marco Rubio votó a favor de la monstruosa legislación que fue aprobada por 1.7 billones que mencionamos antes, con un número increíble de proyectos innecesarios que aumentarán la crisis inflacionaria de nuestro país. Los senadores republicanos Rubio y Scott votaron en contra. ¡Estamos muy bien representados!

*Los números del censo indican que la Florida es el estado con mayor crecimiento en el 2022. Las políticas establecidas por el gobernador DeSantis han tenido la aprobación de una mayoría de los ciudadanos. Así mismo, el último estudio de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami comenta que nuestra ciudad ha sido durante los últimos años la preferida en bienes inmuebles por los inversores extranjeros.

*La administración Biden está enviando 1.800 millones de dólares trillones de dólares adicionales a Ucrania. Luce que “esto no lo para ni Mazzantini el torero”.

*Sarasota fue seleccionada por US World News como una de las mejores ciudades para retirarse en Estados Unidos. Citan sus playas inclusive las de la cercana Siesta Key, sus restaurantes, su vida cultural como parte de los atractivos del lugar.

*La caída en picada de CNN en televisión es escalofriante. Las cifras son impresionantes porque programas que hace un año tenían más de dos millones de personas viéndolos ahora no llegan ni a 800.000. La misma tendencia se está notando en MSNBC. Por su parte Fox News está en primer lugar de nuevo y sus programas The Five, Jesse Waters, Tucker Carlson, Hannity y Laura Ingraham siguen en los primeros lugares.

*Muchas Felicidades y un Próspero 2023 para los lectores de La Esquinita de Reme. ¡Bendiciones!

*Le dice Ruperto a su amigo Ernesto:”¡No te podrás imaginar lo que me pasó! Un indigente me pidió dinero y le dije que desafortunadamente no tenía, pero que donde trabajo había puestos vacantes que podía pedir. Se me quedó mirando muy seriamente y me dijo: ¡Para andar igual que tú sin dinero mejor sigo pidiendo!” ¡Qué pantalones!