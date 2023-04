la esquinita de reme

*A pesar que amigos y aliados le han pedido al expresidente Trump que no ataque despiadadamente al gobernador de la Florida, Ron de Santis, y que dirija sus críticas a Joe Biden y los demócratas, este continúa utilizando su tiempo para tratar de desbaratar al popular gobernante (que aún no es candidato oficial). Ha llegado a decir hasta que el traidor Charlie Crist (que afortunadamente perdió las elecciones frente a De Santis por casi 20 puntos) fue tan buen gobernador como él. Preguntado acerca de esta anomalía en el programa de Jesse Waters, por Fox News, el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, dijo que había que recordar las palabras de Ronald Reagan que debía evitarse a toda costa criticar a otro republicano. Es interesante que, en el primer acto de campaña de Trump, en Waco, Texas, este “limpió el piso con Ron De Santis”. Sin embargo, los trumpistas que allí estaban no abrieron la boca cuando este fue criticado fuertemente. Hasta la fecha, Trump está al frente de todos los posibles candidatos nacionalmente, según la mayoría de las encuestas. De Santis es número 2.