La Esquinita de Reme

*Viendo el encausamiento del expresidente Trump, sentimos una sensación de tristeza muy grande porque definitivamente si eres trumpista o simpatizas con cualquier otro candidato hay que reconocer que se está cometiendo una injusticia enorme. Es un juicio político para tratar de inculpar criminalmente a un expresidente estadounidense y candidato presidencial para que no tenga oportunidad de aspirar en el 2024. No sabemos si Trump se acostó o no con la Stormy Daniels. Ese es un tema para él y su esposa porque el pago a ella no fue hecho con el dinero de los que pagamos impuestos sino salió del bolsillo de Trump. Es un tema privado. Vemos una enorme diferencia cómo se trata a los republicanos de como se hace con los demócratas. Y esto no sólo se aplica a las autoridades sino también a la prensa complaciente. En fin, no estamos viviendo los mejores tiempos de nuestro país. ¡Dios nos guíe!