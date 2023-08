La esquinita de Reme

*Mientras Joe Biden coge sol en las playas de Delaware, la más impopular vicepresidenta de todos los tiempos, Kamala Harris, conocida por Kamalita, la de la risa perpetua, toma el control de la Casa Blanca y realiza los pequeños trabajos que Biden acostumbra a hacer. Hasta la prensa liberal tiene que admitir que Kamala es una vergüenza para el país.

*Fitch ha rebajado la línea crediticia de Estados Unidos de AAA a AA. Muchos analistas dicen que esto es aún muy optimista si analizamos en las condiciones económicas que está el país.

*El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau anunció que se separa de su esposa de 18 años. Bueno tendrá tiempo para jugar golf más a menudo y hasta viajar a países “amigos”.

*Ron DeSantis se enfrentó a Kamala Harris y la acusó de crear mentiras acerca de los estudios de historia afroamericana. Así mismo la invitó a venir a la Florida a discutir con los líderes afroamericanos que prepararon el currículum. Aunque Kamala sabe que mintió, con serias falsedades, su descripción de lo que había pasado en la Florida en vez de descontinuar el tema y pedir excusas, apretó el acelerador y aumentó la distorsionada historia. Primero fue en Jacksonville y ahora en Orlando. Yo me pregunto por qué tanto Biden y los demócratas invierten tanto tiempo peleando contra DeSantis si dicen que no tiene una posibilidad de ser el candidato Republicano a la presidencia. !Ese huevo quiere sal!

*Se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de La Reina de la Radio, Betty Pino. Sin duda una de las voces más lindas y claras de la radio hispana en todos los tiempos. ¡Descansa en Paz, amiga!

*Vladimiro Roca Antúnez, el hijo de uno de los más importantes líderes comunistas de Cuba, pero fiero opositor a la tiranía de los Castro, falleció en La Habana a los 80 años de edad. Autor de la obra “La Patria es de Todos” junto a Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix Bonne. Cumplió cinco años de cárcel por el solo hecho de disentir.

*La popular zarzuela “Cecilia Valdés" compuesta por Gonzalo Roig será presentada por Martí Productions el domingo 27 de agosto a las 4:30 pm en el Dade County Auditorium. Con la dirección de Tania Martí y un conjunto formidable de intérpretes que incluye a Eglise Gutiérrez en el papel estelar. Para informes 305-220-2863.

*Las exageraciones son ridículas y estamos viendo una lucha enorme en la prensa liberal por convencernos que personajes populares del pasado eran homosexuales. Ahora es Ken, el amigo de Barbie. Vamos en camino de descubrir que tres de los siete enanitos también lo eran. A lo mejor nos declaran que los 3 Villalobos también tenían “una pata floja”. ¡Respetamos la preferencia sexual de cada persona…pero, por favor, ¡no aprieten que se están pasando de rosca!

*Pepe y Manolo son dos amigos de la tercera edad que se veían en el Parque todos los días, para alimentar a las palomas, observar a las ardillas, discutir los problemas del mundo, etc. Pero un día Pepe no llegó. Manolo no se preocupó mucho pensando que quizá estaba resfriado. Pero después de una semana, Manolo realmente se preocupó, no sabía dónde vivía Pepe, por lo que no podía averiguar qué le había pasado. Pasado un mes, Manolo fue al parque y sorpresa…allí estaba Pepe. Manolo se alegró tanto de verlo que le dijo. Por lo que más quieras Pepe, dime qué te pasó. Pepe le contestó: He estado en la cárcel. ¿En la cárcel?, replicó Manolo. ¿Qué te pasó? "Bueno", dijo Pepe, ¿conoces a Angelita, la bellísima camarera rubia de la cafetería donde voy a menudo y que tiene un cuerpo espectacular? Claro, dijo Manolo...la recuerdo. ¿Qué pasa con ella? Bueno, en días pasados me acusó de violación. Como yo tengo 89 años, me sentía tan orgulloso que... cuando fui al juzgado, me declaré culpable…Y el Juez me condenó a 30 días de cárcel por mentiroso.