La Esquinita de Reme

*El director del FBI, Christopher Wray, declaró en el Senado que han aumentado las posibilidades de un ataque terrorista en suelo estadounidense. Extraño que no critique la admisión de millones de ilegales, incluyendo personas de áreas de conflicto gracias a su majestad el Bombín Biden. ¡Muy preocupante!

*Como era de esperar, en un gobierno dictatorial de Venezuela, que no ha tenido elecciones libres en años, el triunfo de María Corina Machado como líder de la oposición era inaceptable. El final de Maduro estaba a la vista. El pasado lunes el Tribunal Supremo suspendió los resultados de las primarias de la oposición. Maduro y sus aliados han tratado de ridiculizar las primarias, pero ante el éxito de estas, que contaron con más de 2.4 millones de participantes, han redoblado sus ataques contra los opositores y especialmente la valiente María Corina. Es hora de que Estados Unidos y la Comunidad internacional den su apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de la democracia. ¡Para Venezuela ya es hora!

*La agenda socialista del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo un descalabro el domingo con el resultado electoral durante las contiendas regionales. Los socialistas perdieron la gobernación y las alcaldías de las ciudades más importantes del país incluyendo Bogotá. Los colombianos se dejaron engatusar una vez pero han reaccionado valientemente a no dejarse manipular por el sistema Comunista. ¡Felicidades a los colombianos de nuestra comunidad!

*El exvicepresidente Mike Pence anunció que abandona su aspiración presidencial. El que fuera uno de los mejores vice de todos los tiempos no estaba recogiendo el dinero necesario para mantener su campaña a flote. Al retirarse en Las Vegas anunció que “este no es mi tiempo”. Otros lo seguirán muy pronto.

*El ciclón que devastó en Acapulco fue de categoría cinco y cambió esa ciudad momentáneamente. Es horrible la devastación de la popular ciudad turística. Más de 40 muertes y pérdidas millonarias en la joya mexicana. ¡Una verdadera pena!

*Uno de los ocho miembros del Squad es el congresista afroamericano Jamaal Bowman, del distrito 16 de New York. Tuvo la brillante idea de tirar una alarma en medio de una sesión de la Cámara y después dijo que se confundió. Sin embargo, las imágenes demuestran que fue hecho con intención y ahora tiene un tremendo tiki tiki. Los ocho miembros de este grupo de “brutos profundos” y antipatrióticos son una vergüenza para el Partido Demócrata. Veremos cuál es la penalidad que le dan a Jamaal.

*El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, representa el distrito 4 de Louisiana. Nació el 30 de enero de 1972 en Shreveport, La. Es de religión bautista y estudio en Louisiana State University, donde se graduó en 1995. Es abogado y su esposa se llama Kelly. En la actualidad es miembro de los Comités de Servicios Armados y Judiciary. Aparentemente, es un hombre sencillo y de familia. Esperamos sea un gran líder.

*Hace algunos años la televisión se mantenía en alerta sobre una joven norteamericana que había ido de vacaciones a Aruba y había desaparecido misteriosamente. Fox News, entre otros, reportaba diariamente sobre la bella Isla y la desagradable experiencia que estaban viviendo los familiares de Natalee Holloway. El asesino demencial de Joran Van der Slot admitió finalmente frente a un juez su crimen horrendo. ¡Trágico!

*John Quincy Adams ha sido el presidente con el más alto IQ (175) en la historia de los Estados Unidos. Su cabeza era también muy grande. Así que los cabezones pueden pensar que ahí guardan su inteligencia.

*Rashida Tlaib, la inmoral congresista demócrata, trató de incitar una rebelión en el Congreso por sus ideas pro-palestinas. ¿Ni a ella ni a sus seguidores se los han llevado presos? ¿Justicia? No. ¿Inmoralidad? Sí.

*Jaimito se encuentra con su amigo Pepito y le dice: “Mi papá me compró un perro y sabe leer”. Sorprendido el amigo responde: “¿A ver?”, y Jaimito pone a su perro delante del periódico. Minutos después el amigo le pregunta: “¿Qué dice?” Y Jaimito le responde: “Te he dicho que mi perro sabe leer, no hablar”.