La Esquinita de Reme

*Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha denunciado la intervención directa de George Soros y su hijo en los asuntos internos de su país. Soros ha distribuido millones de dólares a periodistas corruptos para que ataquen a Bukele y fomenten crisis. Definitivamente la intervención criminal de Soros no se limita a Estados Unidos.

*Según un informe que luce verídico pero que AMLO niega, el Cartel de Sinaloa contribuyó significativamente con la campaña presidencial de López Obrador.

*El escándalo de Venezuela suspendiendo a la ganadora de las elecciones de la oposición, María Corina Machado e inhabilitándola para ejercer cargos públicos por 15 años, es una verdadera burla. Nunca se debió creer en la palabra del malandro de Nicolás Maduro. Nunca se debieron devolver a los sobrinos corruptos. Jamás se debió dar la libertad a Alex Saab y enviarlo a Caracas. Con los criminales no se negocia.

*Quince presidentes (hasta ahora) se han pronunciado en contra de la medida de Venezuela de inhabilitar a María Corina Machado para que participe como candidata en las elecciones presidenciales de ese país. Desde Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Argentina, Reino Unido, Ecuador, Paraguay, Países Bajos, Bolivia, República Dominicana, Francia, Canadá, Chile a Costa Rica y contando. Cerca de 100 expresidentes se han unido a esto. Sin duda alguna esto pica y se extiende.

*El sector privado solo logró agregar 107.000 nuevos trabajos en enero según reporta ADP, siendo uno de los peores meses en mucho tiempo. Los intereses se mantuvieron al mismo nivel.

*La congresista socialista-demócrata, Cori Bush, está siendo investigada por el Departamento de Justicia por aparente mal uso de fondos del Congreso en el ramo de seguridad. La Cori Bush, miembro del Squad, es peligrosísima.

*En uno de los casos legales más escandalosos de todos los tiempos el expresidente Donald Trump fue ordenado a pagar $83.3 millones a la escritora E. Carroll. El jurado de New York, siguiendo instrucciones de un juez completamente parcializado acordó esta absurda cantidad. Estamos seguros de que esto cambiará en apelación. Demasiados errores en este caso.

*Veinticinco gobernadores republicanos firmaron un comunicado dándole total apoyo al Gobernador Abbott de Texas, que lucha a brazo partido, contra la invasión que sufre su Estado. Es evidente que ni Biden ni los demócratas quieren parar el flujo de ilegales que entran diariamente pensando que esto los va a ayudar en el futuro con cientos de miles de nuevos votantes demócratas. ¡Muy lamentable!

*La esposa del senador John Barrasso, republicano de Wyoming, murió de cáncer en el cerebro después de dos años de una terrible batalla contra la cruel enfermedad. Barraso es uno de los senadores republicanos más destacados y eficientes de la Cámara alta.

*Eugenia Martínez de Irujo publicó las fotos de Hillary Clinton bailando “Macarena” en su reciente visita a Madrid y Sevilla. La pobre Hillary cada día está peor y su baile es lo más espantoso que hemos visto. Ya había intentado bailar la Macarena en 1996 y lo hacía mal pero ahora está “de alquilar balcones”.

*Peter Navarro, uno de los más capacitados y eficientes asistentes del expresidente Trump, ha sido condenado a cárcel (cuatro meses) por no haberse presentado a declarar a la ilegítima comisión del 6 de enero. Navarro, quien fue uno de los artífices del progreso económico de la anterior administración, se sintió protegido por lo que considera es “el privilegio ejecutivo.” ¿Y Hunter qué?

*Llama el general Fernández al cuartel a las cuatro de la mañana. Sale un soldado y le dice ¡Hola! Por favor comuníqueme inmediatamente con el sargento Medardo. Lo siento señor el sargento está dormido y me exigió que no quiere que lo molesten. Llame mañana. Mira inútil pásame al sargento ahora mismo. ¿Es usted sordo o bobo le grita el soldado? No sé y no me interesa grita el soldado. ¡Yo soy tu general! ¿Ay bendito? ¿Y usted sabe quién soy yo? pregunta el soldado. Definitivamente no responde el general. ¡Ay que bueno y le colgó!